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美國陸戰隊員進駐洛杉磯 軍方證實首度拘留平民

中央社／ 洛杉磯/華盛頓13日綜合外電報導
美國軍方證實，部署到洛杉磯的陸戰隊員今天暫時拘留一名平民。路透
美國軍方證實，部署到洛杉磯的陸戰隊員今天暫時拘留一名平民。路透

路透社拿出影像求證後，美國軍方證實，部署到洛杉磯的陸戰隊員今天暫時拘留一名平民。這是美國總統川普將現役部隊派到洛城後，首起已知由現役軍人執行的拘留行動。

路透社報導，這起事件發生在洛杉磯威爾榭聯邦大樓（Wilshire Federal Building），陸戰隊員今天稍早接管保護這棟建築的任務。洛杉磯民眾因不滿針對移民的突襲行動抗議數日後，美國罕見地在國內動用軍隊。

路透社提供的影像顯示，陸戰隊員拘捕了這名男子，用束線帶綁住他的雙手，之後將他交給國土安全部的文職人員。

被問到這起事件時，美國北方司令部（United StatesNorthern Command）發言人表示，現役部隊「在特定情況下可暫時拘留個人」。

發言人說：「當這名（或多名）個人可以安全地移交給適當的文職執法人員羈押時，任何的暫時拘留就會立即結束。」

這起事件中被拘留的平民是自稱名叫李奧（MarcosLeao）的27歲男子，他在獲釋後向媒體表示，他是陸軍退役軍人，他在前往退伍軍人事務部（Departmentof Veterans Affairs）辦公室時跨越了一條黃色警戒線，因此被攔下來。

李奧表示，他受到「非常公平的」對待，「他們只是在履行職責」。李奧有安哥拉與葡萄牙血統，透過服役取得美國國籍。

目前部署於洛杉磯的200名陸戰隊員與2000多名國民兵負責保護聯邦財產與聯邦人員，之後會有500名陸戰隊員與2000多名國民兵加入他們。官員說，這意味著他們將陪同移民暨海關執法局（ICE）探員執行突擊行動。

這些軍人獲授權可拘留對聯邦人員或財產構成威脅的人，但只能拘留到警方逮捕他們為止。軍事人員不得自行執行逮捕行動。

陸戰隊 退伍軍人 美國

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