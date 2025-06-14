美總統再轟鮑爾未降息

美國總統川普12日再度批評聯準會（Fed）主席鮑爾是「傻瓜」，指他沒有及時降息，聲稱如果Fed調降2個百分點，可為美國每年省下6,000億美元的利息支出。

川普表示，如果美國面臨通膨，他不介意Fed升息，但現在通膨下降，稱「我可能要做出行動」。他並未表明他的意思。

川普認為鮑爾降息的速度太慢，讓聯邦政府的借貸成本大幅提高，認為Fed應該降息，要是未來又出現通膨，到時再升息就好。

川普上台後，已多次呼籲Fed降息。隨著美國消費者物價指數（CPI）低於市場預期，川普政府的官員也陸續批評鮑爾，商務部長盧特尼克11日受訪時表示，如果鮑爾做好他的工作並降息，我們能節省的金額會很可觀；副總統范斯也在社群平台上表示，Fed不願降息是「瀆職」。

今年4月，川普暗示將解僱鮑爾，市場一片嘩然，但他很快改口說自己無意這麼做。

前財長葉倫12日在CNBC節目上則說，川普的關稅政策將導致物價上升，「我認為，受關稅影響，今年的通膨年增率至少為3%，或稍微超過一點」，進而擠壓平均家庭收入，「最新且樂觀的預估是，家庭平均收入減少1,000美元左右」。