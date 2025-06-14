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「拒絕國王」 抗議 蠢蠢欲動

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

各大反川普團體籌劃14日發動全美聯合示威抗議，選在美國總統川普閱兵這天，傳達對其執政風格與政策作為的強烈不滿。

美國公民自由聯盟、美國教師聯盟、計劃生育聯盟、參議員桑德斯競選辦公室等進步派團體，正號召在全美2,000多個城鎮舉行「拒絕國王」（No King）抗議行動，反抗川普種種越權舉措。

多位抗議發起人表示，參加人數可能超越4月「把手拿開」（Hands Off）行動的350萬人，有望成為川普第二任期規模最龐大的示威抗議，人數堪比第一任期時的「女性大遊行」。

發起人說，自從川普無視加州州長紐森的反對，調派數千名國民兵與數百名海軍陸戰隊進駐洛杉磯後，抗議活動的籌劃動能迅速升溫。

不過，美國上訴法院12日裁准總統川普繼續在加州洛杉磯部署國民兵，暫時中止下級法院阻擋這波動員的裁定。川普同日在白宮被媒體問及「拒絕國王」抗議活動時則回應，「我不像國王，我必須經歷許多麻煩才能讓事情獲得批准」。

薩福克大學政治研究中心主任、民調專家派里奧羅格斯表示，民主黨一直難以擬定有效策略與精準訊息，來對抗川普節奏緊湊的總統任期，而14日的抗議行動可能為未來的突破奠定基礎。

桑德斯陣營正鼓勵民眾前往18個國會選區，參加「拒絕國王」行動，在這些選區中，只有一個由民主黨把持。來自億萬富豪階層的支持也已湧現。

美國公民 洛杉磯 川普

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