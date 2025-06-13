有何看點？川普在華盛頓盛大閱兵 各地將舉行「No Kings」示威

（德國之聲中文網）美國總統川普第二任期內迄今為止爆發的規模最大的抗議活動仍在洛杉磯繼續。人們仍在洛杉磯及其周邊地區舉行示威活動，抗議川普嚴格的移民政策以及移民及海關執法局（ICE）。儘管大多數示威者保持和平，但川普先是派遣國民警衛隊，隨後又派遣了約700名海軍陸戰隊員前往南加州。

預計本周六（6月14日），全美各地都將舉行示威活動。抵制川普大規模驅逐行動也是此次抗議活動的焦點，但並非唯一焦點。抗議活動的幕後推手是一個自稱「No Kings」（無王）的組織。他們的口號是：在美國「沒有王座，沒有王冠，沒有國王」。示威活動將於周六在美國全部50個州（包括偏遠的阿拉斯加州和夏威夷州）舉行。據「No Kings」組織者稱，將有近2000人參加。

「No Kings」抗議活動計劃於周六舉行哪些活動？

由於川普動用軍隊鎮壓洛杉磯的示威者，這場抗議活動再次引發關注。但「No Kings」運動的總體目標是反對川普政府的政策。

「No Kings」網站稱：「他們藐視我們的法院，驅逐美國人，在街頭肆意逮捕，侵犯我們的公民自由，並削減我們的援助項目。」 這場運動得到了「50501」倡議的支持。「50501」代表50個州，50場抗議，一場運動。

川普的支持者認為他是一位強勢的總統，正在建立美國秩序，例如，通過精簡政府機構或打擊非法移民來提高國家效率。而反對者，例如「No Kings」運動的組織者則認為川普繞過法院和國會的行為對美國的民主基礎構成了威脅。

「No Kings」抗議活動選擇在周六舉行並非巧合。其目的是與川普當天在美國首都舉行的大型閱兵式形成對立之勢。

閱兵式有哪些看點？

慶祝美國陸軍建軍250周年的閱兵式計劃於6月14日舉行，而這一天恰巧是川普79歲生日。然而，從官方說法，總統此次閱兵是為了向美國軍隊致敬，而不是向他自己致敬。

此次閱兵的主題是「美國的戰爭」，旨在紀念美國歷史上所有重大軍事沖突：從爭取獨立到世界大戰，再到越南戰爭。每場戰爭都將由身著歷史服裝的男女軍人代表，後面跟著400名身著現代制服的同一支部隊的軍人。閱兵式還將由各種不同的軍車、不同時代的戰鬥機和軍用直升機組成，它們分別在符合歷史意義的步兵部隊上空盤旋。

據美國媒體報道，川普表示：「我們將在華盛頓特區舉行一場前所未有的盛大閱兵。這次閱兵將比我們國家以往的任何一次閱兵都更精彩、更盛大。」

美國上一次閱兵式於1991年6月8日在喬治．布什總統任內舉行，旨在紀念美國領導的聯軍在第二次海灣戰爭中的成功部署。

川普在其第一任期內，就已設想在華盛頓舉行一次盛大的閱兵式。當時，該項目遭到政府部門的阻撓，拒絕的原因包括成本高昂以及重型軍車可能造成的道路損壞等。或許，如今美國陸軍成立250周年慶典已然成為一項盛事，任何反對力量都無法阻擋。此次閱兵式的預計成本為4500萬美元，其中包括1600萬美元用於閱兵後道路損壞的修復。

為什麼華盛頓不會舉行「No Kings」的示威活動？

川普此前已宣布，在他的閱兵式期間，絕不容忍任何示威活動。「如果抗議者堅持要來，他們將面臨極其嚴重的暴力（鎮壓）。」總統周二表示。

所以，一方面是安全問題。但另一方面，「No Kings」的組織者也表示，他們希望避免周六的焦點僅僅集中在華盛頓。「真正的權力並非在華盛頓施展，而是來自其他地方。」該運動的網站寫道。他們希望人們不要把川普的「生日游行」作為一切的中心，而是談論當天全國其他地方發生的事件－－換句話說，就是談論他們的「No Kings」抗議活動。

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