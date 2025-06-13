大陸公民德州買房將受限 華人社群發起抗議「打爆州議員電話」

（德國之聲中文網）德克薩斯州的SB17法案在過去幾個月內引起了當地華人社群的巨大關注，在華人社群多次表達不滿後，該法案於5月31日通過了德州參議院的投票，於6月1日通過了德州眾議院的投票，目前已經遞交州長，等州長簽署後，將於今年9月1日正式生效。

華人社群多次組織游行

該法案於2025年2月被提交給德州參議院，但早在2023年就有類似的禁止包括中國、俄羅斯、北韓和伊朗四國在內的敵對國家的公民購買房地產的SB147法案被提出（後並未在2023年的立法會議中得到通過），當地華人社群已經有了2023年的經驗，因此迅速做出反應。

居住在奧斯汀的華人社群組織者克裡斯汀(Christian)告訴記者自己在2023年的時候就參與了幾次在州議會門前針對SB147法案的抗議活動。這次SB17法案一經提出，2023年進行抗議的微信群組中的不少人立刻行動起來。她說：「一回生，二回熟，我們2023年的時候，就覺得類似的法案肯定會繼續被提出，所以大家仍然嚴陣以待。」

她今年參加的活動主要有3月29日和5月10日在奧斯汀的游行。「我在好幾個微信群裡都發了游行的時間和地點，有些群本身是與育兒或者爬山有關的，並不是專門討論政治的群，但好些人詢問我游行的安排，並且表現出了很大的興趣，還有人提出了怎麼做海報，怎麼喊口號的各種想法。」 克裡斯汀表示許多住在休斯頓、達拉斯、聖安東尼奧的華人游行當日清早就驅車好幾個小時趕到奧斯汀，每次游行都聚集了上百人，既有一直關心社會話題的老移民，也有剛搬來奧斯汀不久的新移民，讓她感受到了華人社群的凝聚力。

得知許多中國人因為工作或者學業繁忙不能趕到現場後，她還在不同微信群教大家給自己所居住區域的州議員打電話，已經在網上填寫反對意見。

法案限制中國人在德州投資房地產

該法案提出後也經過了幾次修改，其中最有利於本地中國公民的修改是增加了豁免持有合法簽證而且在美國境內合法居住的中國公民可以在德州購買一套自己個人實際使用而且長期居住的自住房。目前在德州的中國公民主要是留學生和在德州新興的科技領域工作的員工，他們都在該豁免範圍內。但想要購買多餘一套房地產用於投資則不再合法。在租房方面，中國公民不得在德州租賃任何房屋、商鋪、倉庫、廠房等房地產。唯一的例外是租期短於一年的租約。

在德州大學奧斯汀分校就讀的文森特．周(Vincent Zhou)同學告訴記者，這條法案加上了豁免之後其實不太影響到學生們的日常生活。

「我們公寓都是一年一租的，而且大家都還在讀書，不知道畢業之後會去哪裡，也很少有買房的」，他在采訪中說：「雖然我還是希望這條法案不要通過，但是真的執行起來，也不會不讓我們這樣的合法的留學生在這裡生活，租房的。只是在心理上，總歸會覺得有個疙瘩吧，因為這個政策專門針對中國學生。所以我身邊一些同學現在都打定主意畢業之後就離開德州。」

克裡斯汀則認為這樣的法案一旦被通過，很有可能會產生滑坡效應，通過其他的不利於在德州居住的中國居民的法案，這也是她為什麼從法案一被提出就積極參與到抗議中去的原因。

她在電話采訪中激動地高聲說：「我已經申請了綠卡，而且我本身也沒有投資房地產的想法。但我還是盡我所能地出來發聲。我知道我身邊一些中國人拿了綠卡，或者干脆入了美國籍，就毫不關心。但我想說，今天是限制你買賣土地，投資房屋，之前是限制你用微信，那將來是什麼？會不會有一天要把所有中國人趕出去？真的到那一天，你再出來反抗，已經遲了，來不及了。」

2025年1月，德克薩斯州州長格雷格．阿博特（Greg Abbott）發布禁令，禁止在德克薩斯州政府配發的設備上安裝包括微信在內的中國人工智能和社交媒體應用。而德州最大的公立大學德州大學則禁止在前往中國等敵對國家(foreign adversary nation)時使用大學所有的電子設備。

在德州居住了十多年的美國人格雷戈裡．巴恩斯(Gregory Barnes)則表示對該法案部分支持。他說，自己歡迎移民，在工作中也遇到許多非常聰明又努力的中國人，支持他們在德州生活，但他覺得購買投資型房產不應該算是一項基本權利。

「我不知道該怎麼看待這項法案，我不喜歡這項法案把中國人單獨列出來，當然還有俄羅斯人，伊朗人，等等，但投資房地產又確實不算是基本的人權」，他有些猶豫地說道，「如果是限制中國人入讀大學，或者獲得醫療保險，我會非常反對。但投資房地產把本地的房價提得很高，我自己也覺得不是一件好事。當然，這不僅僅是中國人的問題，我覺得如果州長簽署一條能夠穩定房價，防止非本地居民把房價抬得過高的法案，我會支持，但不要僅僅提到中國人。」

一些華人開始反思

這一法案的通過也引起了當地華人社群的反思。

「我是沒想到會通過的，我以為23年沒通過，他們就不會再提出了」，文森特．周同學說到，「可見華人在政客眼中是比較容易服軟的類型，他們可以不斷試探華人的底線。」他也向記者表示，雖然他本人關心政治，但大多數來美國讀書的中國人仍然是在看中國的新聞媒體，用微信等中國社交軟件，對於美國社會發生的變化並不清楚，所以政治觸覺不夠敏銳，也常常不能及時作出有效抗爭。

在本地從事房地產中介的陳小姐告訴德國之聲，德州的幾大城市，特別是科技行業不斷發展的奧斯汀從疫情開始吸引到不少中國人遷入。數據顯示，奧斯汀的華人人口大幅增長，成為該市增長最快的群體之一，佔該市總人口的近 8%。她向記者解釋，最新搬到奧斯汀的中國人中的相當一部分政治傾向偏於保守，支持政府對於非法移民的打擊，也因此並未選擇加州，紐約，西雅圖等民主黨執政的地區定居。

這次法案對於這群剛遷來奧斯汀，已經或者准備買房的中國人影響頗大，有些人擔心法案最終簽署時不再豁免持有合法簽證的中國人，也有人擔心未來德州會推進更加嚴苛的法案，甚至會強制中國人賣掉已經購入的房產。她表示，自己正在接洽的好幾位中國客人目前的購房計劃都擱置了，也有人表示要搬去西雅圖等地。而她自己因為英文並不很流利，絕大多數客戶都是中國人，她也開始考慮自己未來的職業方向和其他出路。

但另一位在奧斯汀從事房地產的史小姐則不是很擔心，她覺得中國現在強大了，有和美國叫板的能力，所以她認為美國對中國人「不敢輕舉妄動」。

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