川普封殺加州2035汽油車禁令 加州興訟反擊

美國總統川普今天簽署國會的聯合決議，阻止加州推動逐步淘汰燃油車、轉向電動車的重大政策。加州隨即向法院提起訴訟作為反制。

紐約時報指出，由共和黨主導的國會於5月通過決議，推翻拜登政府時期批准的加州電動車政策；聯合決議經總統簽署後即具法律效力，且不需提交司法審查。加州除興訟挑戰外，州長紐松（Gavin Newsom）也發布行政命令，指示州政府官員尋求替代方案，推動加州駕駛人轉向電動車，並鼓勵企業投入電動車生產。

法新社報導，人口約4000萬、全美最富裕的加州，長期以來一直利用「清淨空氣法」（Clean Air Act）賦予的豁免（可不用遵循聯邦政府的統一排放標準）制定州內排放標準，以緩解一些最嚴重的空污問題。

加州原計劃在2035年底前停止銷售純汽油車，並制定其他積極措施。

在共和黨主導的國會撤銷加州依清淨空氣法設定更嚴格車輛排放標準的豁免權後，川普今天簽署國會決議，藉此反擊民主黨的氣候變遷政策。

川普今天在白宮的簽署儀式上猛批加州的舉措是「國家的災難」，並表示他簽署的議案將拯救汽車產業免於「毀滅」。

加州則旋即對川普簽署的決議提起訴訟。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）說：「總統這種具有分裂性的黨派議程，正在危及我們的生活、經濟與環境。」

川普此舉也遭環保團體抨擊，他們稱加州這些規定是緩解污染的關鍵。