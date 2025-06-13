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美上訴法院裁定 川普暫時可在洛杉磯部署國民兵

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導

美國上訴法院今天裁准總統川普繼續在加州洛杉磯部署國民兵（National Guard），暫時中止下級法院阻擋這波動員的裁定。

路透社報導，美國聯邦第九巡迴上訴法院這項裁定不代表法院最終將同意川普的做法，不過國民兵指揮權確實仍暫時屬於川普。

洛杉磯連日出現示威活動，抗議川普政府執法人員突襲掃蕩非法移民。共和黨籍的川普派國民兵和陸戰隊員進駐洛杉磯，民主黨籍加州州長紐松（GavinNewsom）反對川普此舉，認為沒必要且不合法，因此向法院聲請禁制令。

舊金山聯邦地區法院法官布雷爾（Charles Breyer）今天稍早裁定川普部署國民兵不合法，原本下令將國民兵指揮權歸還紐松。

紐松勝利的時間很短暫，因為布雷爾的命令隨後遭到上訴法院喊卡。

合議庭3名法官有2名是川普首度執政時任命，另1名是前總統拜登時期任命。合議庭表示將於17日開庭審理，評估布雷爾命令的法律依據。

洛杉磯 川普 上訴法院

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