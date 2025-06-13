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美聯邦法官裁定越權部署國民兵違法 川普政府提上訴

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
大批警力戒備宵禁 美國加州洛杉磯市中心在當地十日晚間實施宵禁後，警方在現場戒備；當晚宵禁持續至十一日清晨。（法新社）
大批警力戒備宵禁 美國加州洛杉磯市中心在當地十日晚間實施宵禁後，警方在現場戒備；當晚宵禁持續至十一日清晨。（法新社）

針對美國洛杉磯爆發大規模民眾抗議，川普政府未經加州政府同意動員國民兵和陸戰隊，有聯邦法官12日裁定美國總統川普的部署違法，要求川普交出國民兵的控制權，不過川普政府立即提出上訴。

美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯發動突襲搜索行動，引發的民眾大規模抗議，川普在未取得州政府的同意之下，部署4000名國民兵和數百名陸戰隊來控制抗議群眾。

位於舊金山的聯邦地方法院法官布雷耶（Charles Breyer）12日駁回川普政府對抗議群眾有組織叛亂的指控，也不認為抗議民眾符合叛亂（rebellion）的形容；布雷耶也裁定川普政府部署國民兵的做法是違法、且違憲，要求聯邦政府交出加州國民兵的控制權。

對此，川普政府馬上提起上訴；據了解，如果上訴沒有成功，川普政府很有可能一路上訴至最高法院。

川普美東時間12日下午才在社群網絡上發文表示，無能的加州州長紐森（Gavin Newsom）應該感謝他才對，而非為自己糟糕的表現找理由；川普說，如果不是他部署國民兵到洛杉磯，洛杉磯現在已經被燒成一片焦土。

美國 洛杉磯 川普

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