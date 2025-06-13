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美聯邦法官裁定 川普須歸還加州國民兵指揮權

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國加州州長紐森在聯邦法官布瑞爾下令阻止美國總統川普在洛杉磯部署加州國民兵後，舉行新聞發布會。歐新社
美國加州州長紐森在聯邦法官布瑞爾下令阻止美國總統川普在洛杉磯部署加州國民兵後，舉行新聞發布會。歐新社

美國聯邦法官下令川普把加州國民兵的指揮權權歸還州長，對這位美國總統掃蕩移民的行動構成重大打擊。該裁決也暫時禁止聯邦政府向洛杉磯部署國民兵。

舊金山主審此案的法官布雷爾（Charles Breyer）周四晚間在裁定中表示，川普的行為「已屬違法，既超越法定職權範圍，也違反確立聯邦制原則的美國憲法第十修正案」。

這對加州民主黨籍州長紐森而言是一場勝利。他強烈反對將國民兵聯邦化以支持川普政府打擊移民和鎮壓洛杉磯抗議活動的行為。

川普政府已對布瑞爾的裁定提起上訴，該裁定要到周五才生效。

布瑞爾未干預阻止川普調動陸戰隊。

白宮未立即回應置評請求。

美國 移民 川普

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