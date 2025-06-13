川普打擊非法移民引爆示威 美學者：他們不是罪犯

美國總統川普打擊非法移民，引發社會激烈反應。南加大社會學者巴耶荷分析，移民與美國社會密不可分，無證移民即使沒有合法身分，並不構成犯罪行為，ICE突襲行動侵犯人們基本權利，造成社會人心惶惶。

巴耶荷（Jody Agius Vallejo）是南加州大學（USC）社會學與美國研究教授，專長移民整合、族裔不平等與社會流動，現任USC社會公平研究中心副主任，長期關注移民與階級議題。她今天接受中央社視訊訪問，談洛杉磯連日以來的示威抗議活動。

「移民不是社會邊緣人，移民就是我們的社會」。示威活動爆發之前，巴耶荷5月投書「洛杉磯時報」對移民暨海關執法局（ICE）在全國擴大執法提出反對意見，強調移民深深交織於美國社會，不僅存在於職場與學校，也是家庭、鄰里與社區的重要組成分子。

巴耶荷指出，以洛杉磯為例，每3人就有1人是移民，每5人就有1人是無證移民或是「混合身分家庭」一員，在這樣的家庭裡有些人有合法身分，有些人是無證移民。

巴耶荷說，ICE執法引發群眾憤怒，部分原因是大多數無證移民在美國生活超過10年，「他們早就是我們社區的一分子，很多社區領袖都有移民身分，無論是有證或無證，我們的老師、律師、醫生、勞工很多都是移民」。

巴耶荷分析，民眾之所以如此憤怒，另一個關鍵在於，美國的移民法屬於民事法律範疇，不是刑事法。也就是說，即使一個人在美國沒有合法身分，並不構成犯罪行為，根據憲法，他們仍享有正當法律程序與基本人權的保障。

她認為民眾反應激烈，是因為ICE突襲行動侵犯了人們基本權利，破壞正當法律程序，踐踏人道尊嚴，很多家庭被拆散、經營的事業毀於一旦，造成社會人心惶惶。

洛杉磯是對移民友善的庇護城市，除非涉及重大暴力犯罪，否則地方警察不會與聯邦層級的ICE合作進行移民執法。巴耶荷指出，庇護城市的核心價值在於，表達這裡歡迎移民，讓移民在這裡安心工作生活，不必擔心因為移民身分遭到騷擾。

她憂心，川普以「國家安全」為由處理移民問題，採取軍事化手段，營造「美國正在跟移民開戰」、「美國正被移民罪犯入侵」的假象，這種說法完全不符合事實，反而讓原本用於對外防衛的軍事力量，轉向針對本國人民。

巴耶荷分析，「民眾的不滿源於對川普政府威權傾向的警覺」。她指出，群眾不只反對ICE在各地展開突襲行動，更反對政府前所未見地整合來自社會安全局、國稅局等不同機構的個人資料，將其作為監控與鎖定特定族群的工具。

巴耶荷認為，「川普政府藉移民議題擴張執法權力、軍事化內政、整合個資監控人民，已不只是移民政策的問題，而是對美國民主制度的根本威脅」。她指控川普不斷在試探威權邊界，一步步實現他的威權目標。

巴耶荷認為，美國民主與自由價值受到威脅下，社會的集體抵抗非常重要。巴耶荷也強調，移民社區展現出強韌的互助精神。

她說，除了街頭抗議，加州民眾早已組織起「認識你的權利」（Know Your Rights）培訓，有人在社區巡邏，互相通報ICE動向，有人參與法律支持，協助移民面對ICE執法。有人幫忙接送孩子上學、代購生活用品，也有人打開家門讓鄰居暫避風頭。