快訊

經典賽／龍仔接電話了！中職證實收到經紀公司回信 「高度誠意溝通」

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

川普官員談解放洛杉磯 民主黨議員提問被趕上銬

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導

美國國土安全部部長諾姆今天在記者會上矢言「解放」加州洛杉磯，期間突然被打斷，當時聯邦探員將民主黨籍加州聯邦參議員巴迪亞拖出場，並將他壓在地上戴手銬。

路透社報導，相關影片顯示，諾姆（Kristi Noem）在洛杉磯召開記者會時，巴迪亞（Alex Padilla）試圖向她提問，隨即被人強行驅離。諾姆後來說，巴迪亞在推擠時並未表明他是參議員，但影片明顯可見他有表明身分。

洛杉磯連日出現示威活動，抗議總統川普政府的執法人員突襲掃蕩非法移民。共和黨籍的川普派國民兵（National Guard）和陸戰隊員進駐洛杉磯，民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）反對川普此舉，認為沒必要且不合法。

川普先前為自身的決策辯護說，如果他不這樣做，洛杉磯就會陷入火海。不過到目前為止抗議活動大致和平，偶有暴力情事，範圍僅限於幾個街區。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也已宣布部分地區實施夜間宵禁。

諾姆說：「我們將留在這裡擴展行動，直到我們確保解放洛杉磯市為止。」

國土安全部在聲明中說，美國特勤局（SecretService）探員當時認為巴迪亞是未依命令後退的「攻擊者」。

巴迪亞在被上銬驅逐的事件發生後告訴媒體：「如果國土安全部是這樣回應參議員提問，大家可以想像他們會如何對待整個洛杉磯社區、加州乃至全國的農人、廚師和臨時工等民眾。」

諾姆後來在社群平台X上表示，她與巴迪亞見了面，雙方在「9成話題」上意見不合，並指控巴迪亞鬧場，但雙方仍互留電話號碼，並同意進一步會談。諾姆說：「這才是我國該有的做法。」

加州政府今天正向聯邦法院聲請禁制令，要求禁止部隊「在洛杉磯街頭巡邏」並將他們的職責限於保護聯邦人員和財產。加州的訴訟最終目的是尋求撤銷川普派國民兵進駐的命令。

加州今天向法院提交的文件中主張，聯邦政府讓國民兵在突襲行動中協助移民官員，已屬違法。

聯邦地區法院法官布雷爾（Charles Breyer）今天開庭審理時，似乎對川普政府的說法持懷疑態度，政府主張法院無權質疑總統判斷有必要部署軍隊以執法的決策。

布雷爾在開完庭後未就加州提出限制軍方行動的請求作出裁定，但表示希望今天稍後會有裁定結果。

議員 洛杉磯 川普

延伸閱讀

加州州長告川普洛杉磯派兵案開庭 法院外抗議聲不斷

關稅豁免期將至！川普政府揚言「有誠意能延後」 網酸：還有誰會信？

回應「無王」抗議活動 川普：我不像國王

恐再提高進口汽車關稅…川普：關稅愈高 企業愈會來設廠

相關新聞

人算不如天算！川普的壽辰閱兵美夢由於這原因恐怕辦不成

在周六（6月14日）迎來79歲生日的前夕，美國總統川普邀請全體美國民眾前往華盛頓參加一場遊行，慶祝「有史以來最偉大的戰鬥...

川普《大而美法案》899條款恐砸840萬飯碗！「這群人」將被懲罰性課稅？

美國總統川普強勢推動的《大而美法案》（OBBB）號稱為史上最大減稅方案，現在已通過眾議院，正交由參議院審議。投資人不得不關心的是，這項法案未來恐推升美債、美元波動，其中的899條款高懲罰性稅收更是對外

美聯邦法官裁定 川普須歸還加州國民兵指揮權

美國聯邦法官下令川普把加州國民兵的指揮權權歸還州長，對這位美國總統掃蕩移民的行動構成重大打擊。該裁決也暫時禁止聯邦政府向...

川普金卡上線 開放購買

美國宣布，以500萬美元（約新台幣1.5億元）取得居留權資格的「金卡」計畫網站已上線，富裕的非美國公民現在可登記購買「川...

美屋頂太陽能裝設 恐降溫

稅務抵減掀起美國屋頂太陽能的裝設潮，但分析師和業者警告，倘若「大而美法案」過關，抵稅優惠將在年底前取消，會使裝設量立刻驟...

批鮑爾是傻瓜 川普再籲聯準會降息

美國總統川普12日再度批評美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），指他沒有及時降息，聲稱如果聯準會調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。