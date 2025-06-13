路透民調：川普派兵進駐洛杉磯 美民眾看法分歧

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天截止的民調，對於美國總統川普在政府掃蕩非法移民引發抗議活動後動用軍隊因應的決策，美國民眾意見分歧，約有半數支持此舉。

路透社報導，在為期兩天的民調中，約48%受訪者同意總統在抗議活動演變為暴力事件時，應該「部署軍隊維持街頭秩序」；41%的受訪者則不同意。

不同黨派人士對此事看法也嚴重分歧，川普所屬的共和黨成員壓倒性地支持動用軍隊，民主黨人則堅決反對。

有關川普對洛杉磯抗議活動應對措施，包括派遣國民兵（National Guard）和美國陸戰隊（U.S.Marines），並揚言要逮捕加州州長等民主黨籍官員一事，僅35%受訪者表示贊同；約50%表示不贊同。

川普先前宣稱有必要在洛杉磯部署軍隊，原因是洛杉磯一連串掃蕩非法移民行動引發抗議活動。有些示威活動演變成暴力事件，街頭可見汽車被燒毀。路透社/益普索民調顯示，46%受訪者說，一些反對川普移民政策的抗議人士做得太過火；38%受訪者則不同意此一觀點。

這波抗議潮已蔓延至其他美國城市，包括紐約、芝加哥、華府和德州的聖安東尼奧（San Antonio），這些城市擁有大量移民，並且傾向於投票支持民主黨而非共和黨。

路透社/益普索民調訪問全美1136名民眾，誤差範圍約正負3個百分點。民調顯示，民眾普遍支持加強驅逐行動。約52%受訪者支持加強驅逐非法入境者，其中民主黨受訪者中有2成贊成；共和黨受訪者中有9成。

然而，有49%的受訪者表示，川普在逮捕移民方面做得太過分，而40%的人說川普並沒有這麼做。

最激烈的抗議活動是在洛杉磯郡（Los AngelesCounty）發生。根據美國人口調查與統計局（U.S.Census）估計，此郡有1/3居民是移民，約半數人是在國外出生並已入籍美國。

對於川普揚言逮捕加州州長紐松（Gavin Newsom）等民主黨籍官員一事，全美民眾普遍不贊成；只有35%受訪者表示，川普應該下令逮捕那些試圖阻止聯邦移民執法的州府和地方官員。