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人算不如天算！川普的壽辰閱兵美夢由於這原因恐怕辦不成

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。路透
川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。路透

在周六（6月14日）迎來79歲生日的前夕，美國總統川普邀請全體美國民眾前往華盛頓參加一場遊行，慶祝「有史以來最偉大的戰鬥力量——美國陸軍」成立250周年。

他表示，美國陸軍「粉碎了外國帝國、讓國王低頭、推翻了暴君，並在地獄之門追捕恐怖主義野蠻人」。

然而，現在面臨的另一個威脅或許無法僅靠強大的武力展示來平息。周六似乎可能下雨，甚至可能有雷暴。

陸軍首席發言人華倫（Steven Warren）向英國《泰晤士報》表示：「雨不會阻止我們，坦克不會因雨融化，但如果有閃電打雷，那會對人群構成風險。如果有閃電打雷，軍方會驅散人群，甚至取消或推遲遊行。」

川普數月來熱切期待周六的慶典。2017年7月，他因參加巴黎巴士底日遊行而萌生在華府辦閱兵的想法，這也是他第一任期的一個目標。「那真是一個美麗的景象，」他事後說道。

次年退伍軍人節的軍事遊行計畫因成本考量而取消。今年他重返白宮後，人們注意到慶祝1775年6月14日大陸會議在費城通過創建步槍兵團法案的250周年計畫，這為美國陸軍奠定基礎。6月14日恰好也是川普的生日。

上個月確定了遊行的計畫：將有配備特殊橡膠履帶以免損壞道路的戰車，以及6600名身著自美國革命以來各戰爭歷史制服的士兵參加。預計成本在2500萬至4500萬美元之間。川普表示，這相較於舉辦活動的價值「微不足道」。他沒說的是，反正不是花他的錢。

陸軍 美國 川普

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