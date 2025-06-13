批鮑爾是傻瓜 川普再籲聯準會降息

美國總統川普12日再度批評美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），指他沒有及時降息，聲稱如果聯準會調降2個百分點，可為美國每年省下6000億美元的利息支出，形容鮑爾是「傻瓜」（numbskull）。

川普表示，如果美國面臨通膨，他不介意聯準會升息，但現在通膨下降，稱「我可能要做出行動」（I may have to force something）。

川普認為鮑爾降息的速度太慢，讓聯邦政府的借貸成本大幅提高，認為聯準會應該降息，要是未來又出現通膨，到時再升息就好。

川普上台後，已多次希望聯準會能效仿歐洲中央銀行（European Central Bank）降息，認為「慢郎中」（too late）鮑爾永遠太慢和判斷錯誤。

隨著美國核心消費者物價指數（CPI）的數據出爐，表現優於市場預期，川普政府的官員陸續向鮑爾做出批評，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日受訪時表示，要求鮑爾必須做好他的工作；副總統范斯也在社群平台上表示，聯準會不願降息是「瀆職」（malpractice）。