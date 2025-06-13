川普生日暨華府閱兵…全美50州串聯 揪「無王日」上街

美國總統川普十四日生日，當天全美一千八百個社區，將有反川和反對川普政策的「無王日」（No Kings Day）抗議活動串聯登場。

此一全美串聯行動是由倡議組織「五十州、五十場抗議、一個運動」，與多個團體共同策畫，時間就在十四日華府閱兵的同一時段。當天是川普七十九歲生日，也是美國陸軍建軍二五○周年紀念日及國旗日。

美國各州不同城市十四日都有無王日抗議活動，但主辦單位說，同日在華府並未安排抗議活動。川普此前威脅，當天若有民眾抗議，將面臨「強大武力」。

主辦單位還說，同日在費城的抗議活動與大遊行，將是這次串聯行動的亮點，旨在讓各界看到清楚對比，一邊是人民自行發起的運動，另一邊是所費不貲、鋪張浪費又違反美國價值的華府祝壽大遊行。

根據主辦單位的資料，全美幾座主要城市十四日均有無王日抗議活動，包含鳳凰城、亞特蘭大、檀香山、芝加哥、底特律、拉斯維加斯、紐約市、曼菲斯、鹽湖城、西雅圖、聖地牙哥、波特蘭及密爾瓦基等。主辦單位歡迎民眾參加已安排好的抗議活動，或另策畫這類活動。

無王日當天，全美預計有一五○○至一八○○場示威抗議。

根據無王日活動官網聲明，十四日是國旗日，川普卻想將坦克開上街道，在他生日辦一場專門為了能在電視上播出而舉辦的武器展，「這是場想要展現實力的大場面活動，可是真正的力量並不在華府擺拍，而是在（美國）其他各地崛起」。

該聲明寫道，「與其坐視這場祝壽遊行成為眾所矚目的焦點，我們要拿出行動，讓其他地方的（抗議活動）消息，成為當天的主要新聞，即全國各地社區的人民團結起來，拒絕強人政治和貪腐」。川普五月接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問時則宣稱，此次華府閱兵旨在慶祝國旗日，而非他生日。