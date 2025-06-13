美屋頂太陽能裝設 恐降溫

稅務抵減掀起美國屋頂太陽能的裝設潮，但分析師和業者警告，倘若「大而美法案」過關，抵稅優惠將在年底前取消，會使裝設量立刻驟降。

能源數據機構歐姆分析（Ohm Analytics）估計，如果眾院版的大而美法案成為法律，住宅屋頂太陽能板的裝設量，明年將縮水一半。少了稅務優惠，民眾花錢裝設屋頂太陽能，平均要17年才能回本。

摩根士丹利分析報告更悲觀預測，法案通過後，屋頂太陽能板的需求到2030年可能暴跌85%。

儘管共和黨也想縮減其他再生能源的稅務抵免，如風電、大型太陽能發電場，但對屋頂太陽能板來說，後果更為嚴峻，一來是此類發電的單位電價，是大型光電場的二至三倍；二來是住宅太陽能業易受補助變動的影響。

大而美法案如今送交參議院審議，太陽能業高層齊聚華府，懇請以更漸進的方式撤銷稅務抵減，強調該產業聘僱約30萬人，且有助民眾減少電費開支。但部分保守派的共和黨籍議員已表明，反對恢復再生能源的稅務優惠。

關稅戰、高利率已讓太陽能產業陷入困境，大而美法案讓這個產業再添衝擊。替屋頂太陽能提供融資的Solar Mosaic公司，上周聲請破產；大型屋頂太陽能業者Sunnova Energy，也在9日宣告破產。