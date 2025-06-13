川普金卡上線 開放購買

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

美國宣布，以500萬美元（約新台幣1.5億元）取得居留權資格的「金卡」計畫網站已上線，富裕的非美國公民現在可登記購買「川普金卡」，並在申請美國公民身分的流程中，獲得快速通關資格時收到通知。

美國總統川普11日在社群平台Truth Social發文說：「花500萬美元，川普金卡（Trump Card，也有王牌之意）來了！」，「已有上千人來電詢問要怎麼申請走上康莊大道，取得通往世上最偉大國家與市場的入場券。這個國家就是美國！現在開始開放登記，去TrumpCard.gov（官網）申請吧」。

商務部長盧特尼克也轉發了川普的貼文，另發文說：「不必再等」，並分享川普金卡網站連結。美國現行的EB-5簽證計畫旨在吸引富人投資，換取綠卡。若外國公民投資80萬-105萬美元，並且為美國增加至少10個全職工作，便可獲得綠卡。川普及其政府官員表示，金卡計畫將取代EB-5簽證。

「川普金卡」官網首頁寫著「川普金卡來了」，還有一張印有川普肖像、川普簽名及數字5,000,000的卡片。

目前官網僅開放填寫初步申請資料，包括姓名、地區、電子信箱、身分是個人或企業以及是否為自己或其他人申請。官網表示，申請者將在開放受理時首先獲得資訊。除此之外尚未提供更多資訊。

美國公民 綠卡 川普

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