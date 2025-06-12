川普重返白宮「好感度下降」 外媒曝：致美形象惡化

今天公布的1份智庫調查顯示，自美國總統川普重返白宮以來，美國的形象明顯惡化，而且外國民眾對他個人和政策的評價都不甚理想。

法新社報導，華府智庫「皮尤研究中心」（PewResearch Center）發現，在接受調查的24個國家中，有15國對美國好感度下降。

其中，因移民議題長期遭川普詆毀和壓迫的鄰國墨西哥對他評價最低，高達91%墨西哥人不相信川普能在全球事務上做出正確決策。

整體而言，受訪者對美國的看法在川普重掌白宮後出現明顯反轉。

在墨西哥以及曾遭川普揚言併吞的另個鄰國加拿大，儘管去年美國前總統拜登執政期間，民眾對美國仍抱持正面看法，現在兩國多數民眾的看法已轉為負面。

無獨有偶，大部分歐洲國家對美國也已改觀。川普縮減對基輔的支持，並要求與莫斯科談判來化解俄烏衝突之後，烏克蘭盟友波蘭對美國的支持度驟降。

受訪歐洲國家中對美國評價最低的，是俄羅斯全面入侵烏克蘭後，於拜登執政期間加入北大西洋公約組織（NATO）的瑞典，79%瑞典人對美國抱持負面看法。

這項調查還發現，平均而言，24個受訪國家的多數民眾都不認同川普處理烏克蘭、加薩走廊、移民和氣候變遷等主要全球事務的方法。

有高達8成受訪者認為川普「傲慢」，只有28%認為他「誠實」。