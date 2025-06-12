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華盛頓州斯波坎市爆抗議 當局宣布宵禁

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國西北部華盛頓州斯波坎市（Spokane）發生群眾抗議總統川普政府掃蕩非法移民的活動後，市府今天宣布實施夜間宵禁

法新社報導，市長布朗（Lisa Brown）辦公室在臉書（Facebook）發文說，布朗已宣布今天晚間9時30分開始宵禁，持續到明天清晨5時。

美聯社提到，宵禁不適用於執法人員、緊急單位人員、媒體、離開當地體育設施所舉行足球比賽的人員、住在當地的居民以及上下班通勤民眾。

斯波坎市的移民暨海關執法局（ICE）辦公室外頭今天下午發生抗議活動，市長隨後祭出市中心宵禁。

當地電視台KXLY-TV報導，數名抗議民眾在移民暨海關執法局大樓外遭到拘留。

移民 海關 宵禁

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