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移民官員大搜捕 無證移民找黑工被逮個正著

中央社／ 洛杉磯11日綜合外電報導

移民官員跳下一輛沒有標記的貨車，衝向在洛杉磯一間家得寶（Home Depot）複合居家賣場外等著臨時工作上門的無證移民時，移民們嚇得四散奔逃，害怕被逮捕和驅逐出境。

法新社報導，瓜地馬拉人門迪亞（Oscar Mendia）說：「大家躲在木頭下面、垃圾堆裡，任何能找到一個小空間的地方。就像電影演的一樣。」他估計有25人被捕。

這次突襲行動是川普總統下令掃蕩移民行動的一環。本月6日以來，工廠和工作場所成為打擊目標，引發美國第2大城市持續數日的憤怒抗議。

門迪亞今天指著約20名工人聚集的停車場說：「一切都從這裡開始。」

門迪亞在美國無證生活了26年，過去從未遭遇突襲，即使在川普的第一個任期內也沒有。

「在電視上看到是一回事，親身經歷又是另一回事。」

另一名不願透露姓名的40歲男子表示，移民被關在擁擠的牢房裡，無法與家人或律師交談，之後馬上就會被驅逐出境，光聽就令人害怕。

但這不足以阻止這些工人來到這個停車場，他們聚集在此，希望能找到建築、農業或體力勞動等方面的黑工。

這名男子：「這很困難，但我們必須工作，我們要養家活口。」他將大部分的收入都匯往宏都拉斯，養育他的6個孩子，供他們上學。

門迪亞也把錢匯回瓜地馬拉，撫養他的3個孩子。他說，在這種反移民的氛圍下，像他這樣的人沒什麼好擔心的。

但他說，對於新一代人來說，現在的情況「令人恐懼」。

「他們帶著希望而來，帶著對未來的夢想而來。」

移民 瓜地馬拉

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