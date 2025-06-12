川普金卡來了！1.5億買在美永居權 官網正式上線
法新社報導，美國總統川普「金卡簽證」官網（TrumpCard.gov）在當地時間11日正式上線，未來非美國公民花費500萬美元，相當於台幣1.5億元，即可獲得在美國永久居留權。
川普在社群發文稱，「已有上千人來電洽詢如何申請，希望走上康莊大道，取得通往世上最偉大國家與市場的入場券」。川普表示，這張金卡並非立即授予美國國籍，因此不須國會同意。他強調這張卡「類似綠卡，但更高級」。
登入官網可見斗大標題寫著「川普金卡到來」（The Trump Card is Coming, Trump Card也有王牌之意）。
目前官網僅開放填寫初步申請資料，包括姓名、地區、電子信箱，以及是否以個人或企業身分申請。測試登記意願後，官方會寄信電子郵件確認，隨後官網跳轉頁面顯示：「旅程開始，您將在開放受理時首先獲得資訊。」除此之外尚未提供更多資訊。
川普4月在空軍一號首次公開金卡簽證，當時他展示一張印有自己肖像的金色卡片，並承諾「可能在不到兩周內」推出這款特殊簽證。
川普還曾表示，只要賣出「100萬張」金卡，就可以清除美國的債務。
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