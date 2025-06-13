川普《大而美法案》899條款恐砸840萬飯碗！「這群人」將被懲罰性課稅？

美國總統川普強勢推動的《大而美法案》（OBBB）號稱為史上最大減稅方案，現在已通過眾議院，正交由參議院審議。投資人不得不關心的是，這項法案未來恐推升美債、美元波動，其中的899條款高懲罰性稅收更是對外國投資人不利，恐重塑國際投資格局。會計師示警，台灣企業與投資人須提高警覺，積極因應。





美國前總統川普強勢推動的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act，簡稱OBBB），已於5月下旬在眾議院火速通過，立法進程進入關鍵階段。儘管川普團隊宣稱法案將振興美國經濟、維護企業競爭力，但外界憂心其龐大財政赤字效應與爭議性稅收條款，恐引發全球資本市場震盪。

「899條款恐危及跨國公司提供給美國的840萬個工作！」殼牌、豐田、LVMH等將近200家跨國公司組成的全球商業聯盟（GBA）如此警告。據了解，GBA麾下70家成員代表將在近期拜會美國國會議員阻止此案。

對於外國投資人而言，法案中備受矚目的「899條款」將帶來潛在的懲罰性所得稅衝擊，大幅提高美元資產的投資門檻。專家直言，全球資金將被迫重新評估美國市場風險，尤其近日，華爾街各機構紛紛警告，「899條款」將改變40年來外國資本在美國的稅收待遇，美銀指出，外國政府、企業及個人在美國的「被動收入」，如利息、股息、租金、權利金都將面臨最高課徵20個百分點的大幅加稅。

換句話說，原本外國法人等群體只需繳納預扣稅約10％至15%，現今恐面臨最高35%的稅。

美銀分析，899條款預計每年為美國財政增加120億美元（約新台幣3598.1億元）稅收收入，但代價可能是收益率上升，可能會抵消部分收入收益，收益率曲線全面上升20個基點，將使得利息成本年增約100億美元（約新台幣2998.4億元）。

1. 立法進度：參院審議關鍵期，外交影響未明朗

《大而美法案》內容涵蓋稅收、社會、教育、能源、國防等廣泛領域，屬於典型「預算調和法案」，目前已於5月22日在美國眾議院表決通過，進入參議院審議階段。

不過，899條款將部分稅收權限賦予美國財政部，涉及外交與跨國稅制協議，因而引發部分參院議員關切，未來如何協調處理，仍存變數。此外，該條款也引發歐盟、英國、印度等國的外交抗議，認為此舉形同單邊制裁，可能激化全球「稅收戰」。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，雖然目前法案草案已有明確方向，但最終版本仍須視參院協商結果而定，未來幾週將是觀察立法變化的關鍵時點。

2. 法案重點：減稅、擴支並列引爭議

《大而美法案》主軸在於延長川普執政期間的減稅政策，特別是針對個人所得稅與企業稅優惠，並擴大國防支出、取消部分新能源與電動車相關補貼。核心內容包含：

●稅制改革：延長減稅法案，預計十年赤字將增加逾3兆美元。

●國防開支：大幅擴編國防預算。

●能源與環保政策逆轉：取消《降低通膨法》中的新能源稅收優惠，影響特斯拉與電動車產業。

●899條款：針對被美國視為歧視性稅制國家（如歐盟、印度、巴西、澳洲）之外資，課徵高額懲罰性所得稅。

其中899條款堪稱全球資本市場最關注的稅收「核彈」，具體措施包括：

●課稅對象：來自被認定國家的政府、企業、稅務居民及其控制公司。

●稅率機制：逐年提高，最高增至20%，涵蓋股息、利息、權利金、租金、資本利得。

●已有租稅協定，仍將被突破適用更高稅率，強制加徵制裁性稅負。

●行政權擴大：美國財政部可單方認定「不公平稅收」，擁有高度裁量權。

換言之，899條款將成為美方手中靈活運用的「報復性稅收工具」，意圖對歐洲數位稅、全球最低稅制實施反制，全球資金圈預料將面臨新一輪震盪。

3. 對投資人的影響：美元資產吸引力下降，電動車概念股承壓

《大而美法案》對投資人的影響可謂深遠，短中期內美元資產將面臨四大壓力：

（1）外資投資風險上升，899衝擊最巨大

綜觀899條款，將稅基全面擴大：從股息、利息、資本利得延伸至租金、權利金等，包括已有租稅協定的國家及地區，都仍將可能被突破適用更高稅率，裡頭涵蓋美方將強勢執行制裁性課稅，以及財政部長可依據形勢調整適用國家名單，給予美方極大戰略空間的權力。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，OBBB法案的實施雖仍有待參院拍板，但美方已清楚釋出「強硬反制」訊號，未來全球稅收戰爭恐加劇。

蘇宥人建議，台灣企業與投資人應即刻採取四大動作，包括：密切追蹤立法進度，掌握條款實際適用範圍。此外，評估資產結構與投資配置，避免高風險國家遭制裁後的稅負衝擊。加強稅務合規準備，透過專業諮詢設計靈活的稅務結構。強化政府對美協商力度，降低台灣被認定為「歧視性國家」風險，避免高額稅負影響產業布局。

此外，899條款可能導致外資大幅減碼美國資產，預估十年內雖能額外挹注約1200億美元稅收，但同步推高美國國債殖利率與借款成本。全球主要機構投資人將不得不重新評估美債、美股配置比重，特別是來自歐洲、亞洲的主權基金與保險資金。若899條款進一步擴大實施範圍，資金外流壓力恐加劇美元貶值走勢。

（2）電動車產業衝擊

法案取消《降低通膨法》下電動車最高7,500美元的聯邦稅收抵免，摩根大通估計該補貼去年為特斯拉貢獻近19%的息稅前利潤。

此外，終止加州零排放車積分交易計劃，預估將使特斯拉損失約20億美元，對整體電動車供應鏈投資信心構成打擊。

（3）台灣企業需審慎因應

由於台灣尚未與美國簽署租稅協定，若不幸被納入899條款制裁名單，台灣投資人與企業所承擔的稅率最高恐攀升至50%。

影響層面包括半導體、電子製造、金融保險、地產等對美投資部位較高的產業。業界建議企業應密切追蹤法案發展，必要時考慮調整持股架構或透過其他稅務安排降低衝擊。

（4）整體投資環境更震盪

OBBB法案通過後，美國債市出現長債殖利率上升現象，顯示市場對聯邦財政可持續性存有高度憂慮，可能進一步影響全球風險性資產走勢。當美國財政赤字高築，全球資金將更敏感地尋找風險低、回報穩定的避風港。

美國債務規模已逼近歷史高點。根據國會預算辦公室（CBO）估計，在現行法制下，2034年債務占GDP比重將升至1 17%，高於1945年戰後高點。

若OBBB法案全面實施，屆時債務占比恐攀升至125%-129%；若減稅措施永久延長，2055年債務可能達GDP兩倍。

利率上升更使政府借貸成本大增，2024年美國政府利息支出已超過國防與醫療保險支出，呈現高度財政壓力。穆迪日前已下調美國信用評等展望，市場也憂心未來若遇重大危機，美國償債能力恐受質疑，進一步推升全球金融市場波動。

（本文出自2025.06.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）