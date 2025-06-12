洛杉磯暴動升溫、宵禁？3天網路聲量逾6萬筆

針對掃蕩非法移民爭議引發的抗議，美國總統川普部署700名陸戰隊與4,000名國民兵進駐洛杉磯街頭。今（11）日川普前往駐有5萬名現役軍人的布拉格堡發表演說，為他在洛杉磯動用軍力的決策進行辯護。川普表示，他有必要部署軍隊以保護聯邦資產和人員，加州政府則稱此舉是濫用權力和不必要的挑釁。

當局掃蕩非法移民引發眾怒 示威者趁亂搶劫店家

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「洛杉磯抗議」近三日（2025/6/8～2025/6/10）總聲量約6萬筆，其中熱門關鍵字出現「執法局、ICE、掃蕩、紐森」等字詞。美國移民暨海關執法局（ICE）6日開始在加州大規模掃蕩逮捕非法移民，引發群眾抗議，示威者趁亂搶劫店家、縱火，讓原本是為了抗議逮捕非法移民的洛杉磯示威變成動亂。洛杉磯市長貝斯11日宣布，市中心部分地區實施宵禁。

加州州長痛批川普出兵「煽動仇恨」 網友：慘無人權

聯邦政府不但派國民兵進駐，還派出海軍陸戰隊鎮壓，加州政府隨即採取法律行動，向聯邦法官申請禁制令，試圖阻止這項部署。但舊金山聯邦法官駁回了加州的禁制令請求，並決定在12日舉行聽證會，審理加州提出的禁制令申請。加州州長紐森痛批川普政府，派兵舉動是煽動仇恨，要求立刻撤兵，將指揮權歸還加州。他指控，川普沒有徵詢加州執法首長的意見，就擅自徵調加州國民兵上街頭，這是非法的，完全沒有正當理由，是「公然濫權」行為。有網友表示，「慘無人權」、「支持加州獨立」、「沒有暴民，只有暴政」。

Donald Trump, without consulting with California’s law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state’s National Guard members to deploy on our streets.



Illegally, and for no reason.



This brazen abuse of power by a sitting President inflamed a combustible situation… pic.twitter.com/Xy8JHMq3cV — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 11, 2025

動亂導火線

川普4日以「保護美國人免遭危險的外國勢力威脅」為由，簽署旅行禁令，禁止12個國家——阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門的民眾入境。不過有些類別可以豁免，包含持有合法永久居留身分、有效簽證、特定類別簽證以及對美國國家利益具有重要意義的特定人士。

因此該旅行禁令主要鎖定的目標是「非法移民」，引發相關族群的不安，特別是來自阿富汗、緬甸等衝突地區的民眾，恐被逮捕遣返回國。此外，蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼和委內瑞拉的國民，入境美國將受到部分限制。旅行禁令頒布後，美國移民暨海關執法局大規模進行掃蕩拘捕，結果在加州洛杉磯引發大規模衝突。

川普下一步

面對洛杉磯示威衝突延燒，媒體詢問川普，是否將援引《叛亂法》處理加州情勢？川普回應，如果那是一場叛亂，他當然會引用《叛亂法》來應對。《叛亂法》正式名稱是《1807年叛亂法》，它允許美國總統在特定情況下動用軍隊來鎮壓叛亂和暴力事件，然而這個法案在歷史上很少被動用，因為美國政府一向致力於限制軍隊在本土對本國公民使用武力，該法通常受到法律嚴格限制，尤其是在沒有州長請求的情況下。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月8日至2025年6月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『洛杉磯抗議』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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