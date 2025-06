洛杉磯暴動升溫、宵禁？3天網路聲量逾6萬筆

針對掃蕩非法移民爭議引發的抗議,美國總統川普部署700名陸戰隊與4,000名國民兵進駐洛杉磯街頭。今(11)日川普前往駐有5萬名現役軍人的布拉格堡發表演說,為他在洛杉磯動用軍力的決策進行辯護。川普表示,他有必要部署軍隊以保護聯邦資產和人員,加州政府則稱此舉是濫用權力和不必要的挑釁。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查,「洛杉磯抗議」近三日(2025/6/8~2025/6/10)總聲量約6萬筆,其中熱門關鍵字出現「執法局、ICE、掃蕩、紐森」等字詞。美國移民暨海關執法局(ICE)6日開始在加州大規模掃蕩逮捕非法移民,引發群眾抗議,示威者趁亂搶劫店家、縱火,讓原本是為了抗議逮捕非法移民的洛杉磯示威變成動亂。洛杉磯市長貝斯11日宣布,市中心部分地區實施宵禁。

聯邦政府不但派國民兵進駐,還派出海軍陸戰隊鎮壓,加州政府隨即採取法律行動,向聯邦法官申請禁制令,試圖阻止這項部署。但舊金山聯邦法官駁回了加州的禁制令請求,並決定在12日舉行聽證會,審理加州提出的禁制令申請。加州州長紐森痛批川普政府,派兵舉動是煽動仇恨,要求立刻撤兵,將指揮權歸還加州。他指控,川普沒有徵詢加州執法首長的意見,就擅自徵調加州國民兵上街頭,這是非法的,完全沒有正當理由,是「公然濫權」行為。有網友表示,「慘無人權」、「支持加州獨立」、「沒有暴民,只有暴政」。

Donald Trump, without consulting with California’s law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state’s National Guard members to deploy on our streets.



Illegally, and for no reason.



This brazen abuse of power by a sitting President inflamed a combustible situation… pic.twitter.com/Xy8JHMq3cV