洛杉磯暴動升溫、宵禁？3天網路聲量逾6萬筆
針對掃蕩非法移民爭議引發的抗議，美國總統川普部署700名陸戰隊與4,000名國民兵進駐洛杉磯街頭。今（11）日川普前往駐有5萬名現役軍人的布拉格堡發表演說，為他在洛杉磯動用軍力的決策進行辯護。川普表示，他有必要部署軍隊以保護聯邦資產和人員，加州政府則稱此舉是濫用權力和不必要的挑釁。
當局掃蕩非法移民引發眾怒 示威者趁亂搶劫店家《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「洛杉磯抗議」近三日（2025/6/8～2025/6/10）總聲量約6萬筆，其中熱門關鍵字出現「執法局、ICE、掃蕩、紐森」等字詞。美國移民暨海關執法局（ICE）6日開始在加州大規模掃蕩逮捕非法移民，引發群眾抗議，示威者趁亂搶劫店家、縱火，讓原本是為了抗議逮捕非法移民的洛杉磯示威變成動亂。洛杉磯市長貝斯11日宣布，市中心部分地區實施宵禁。
加州州長痛批川普出兵「煽動仇恨」 網友：慘無人權
聯邦政府不但派國民兵進駐，還派出海軍陸戰隊鎮壓，加州政府隨即採取法律行動，向聯邦法官申請禁制令，試圖阻止這項部署。但舊金山聯邦法官駁回了加州的禁制令請求，並決定在12日舉行聽證會，審理加州提出的禁制令申請。加州州長紐森痛批川普政府，派兵舉動是煽動仇恨，要求立刻撤兵，將指揮權歸還加州。他指控，川普沒有徵詢加州執法首長的意見，就擅自徵調加州國民兵上街頭，這是非法的，完全沒有正當理由，是「公然濫權」行為。有網友表示，「慘無人權」、「支持加州獨立」、「沒有暴民，只有暴政」。
Donald Trump, without consulting with California’s law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state’s National Guard members to deploy on our streets.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 11, 2025
Illegally, and for no reason.
This brazen abuse of power by a sitting President inflamed a combustible situation… pic.twitter.com/Xy8JHMq3cV
動亂導火線
川普4日以「保護美國人免遭危險的外國勢力威脅」為由，簽署旅行禁令，禁止12個國家——阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門的民眾入境。不過有些類別可以豁免，包含持有合法永久居留身分、有效簽證、特定類別簽證以及對美國國家利益具有重要意義的特定人士。
因此該旅行禁令主要鎖定的目標是「非法移民」，引發相關族群的不安，特別是來自阿富汗、緬甸等衝突地區的民眾，恐被逮捕遣返回國。此外，蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼和委內瑞拉的國民，入境美國將受到部分限制。旅行禁令頒布後，美國移民暨海關執法局大規模進行掃蕩拘捕，結果在加州洛杉磯引發大規模衝突。
川普下一步
面對洛杉磯示威衝突延燒，媒體詢問川普，是否將援引《叛亂法》處理加州情勢？川普回應，如果那是一場叛亂，他當然會引用《叛亂法》來應對。《叛亂法》正式名稱是《1807年叛亂法》，它允許美國總統在特定情況下動用軍隊來鎮壓叛亂和暴力事件，然而這個法案在歷史上很少被動用，因為美國政府一向致力於限制軍隊在本土對本國公民使用武力，該法通常受到法律嚴格限制，尤其是在沒有州長請求的情況下。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月8日至2025年6月10日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『洛杉磯抗議』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
看更多網路溫度計文章
懶人包／川普禁哈佛收國際生引爆聲量 禁令原因、背後爭議、影響一次看
520就職周年 賴清德年聲量破1200萬 學者：藍綠政黨對決衝高討論度
4月房市十大事件／川普關稅重創信心 建商祭7折彈無人接！供需雙疲買氣急凍
4月縣市長網路聲量TOP 10揭曉！大罷免讓首長聲量暴衝
雷霆VS.溜馬誰奪冠？NBA季後賽十大人氣隊伍一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言