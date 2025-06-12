川普容許閱兵當天和平抗議？ 白宮嗆記者：多蠢的問題

美國總統川普日前表示，如果華府14日舉行的閱兵式上有民眾出來抗議，將會強力應對（big force）；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）11日說明，川普支持和平抗議，並稱記者的提問是「多蠢的問題」。

川普政府近期未經加州政府同意就部署國民兵和陸戰隊來應付洛杉磯的抗議，引發爭議；美國即將於6月14日舉行盛大閱兵式，慶祝美國陸軍建軍250周年，川普日前表示，如果當天有任何抗議，他們將會被強力應對，並指這些人討厭美國。

白宮11日舉行記者會，有媒體詢問川普可以接受什麼樣類型的抗議？李維特說，川普完全支持和平抗議，也支持美國憲法第一修正案，指人民有和平集會的自由；李維特說，川普支持美國人民發聲的權利，但川普不支持任何暴力，也不支持執法人員遭到攻擊。

媒體接著詢問說，川普會不會容許閱兵式當天有和平抗議？李維特回答說，川普當然支持和平抗議，「這是多蠢的問題」（what a stupid question）。