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傳川普致金正恩親筆信遭北韓「斷然」拒收 白宮回應了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普和北韓國家領導人金正恩2019年6月30日在板門店南北韓非軍事區（DMZ）軍事分界線合影。資料照片。路透
美國總統川普和北韓國家領導人金正恩2019年6月30日在板門店南北韓非軍事區（DMZ）軍事分界線合影。資料照片。路透

韓聯社11日報導，美國專門報導北韓消息的「NK News」宣稱，北韓駐美外交官拒收美國總統川普寫給國家領導人金正恩的親筆信。白宮發言人則表示，川普「樂於」與金正恩通信。

據轉述，NK News引述匿名的「知情高層消息人士」報導，川普起草致金正恩的信函，目的是為了重啟對話。儘管美方多次試圖親自遞交該信函，但駐紐約的北韓聯合國代表團「斷然」拒收。

NK News表示，美國國務院就相關提問稱不宜言及潛在的外交對話，並建議直接詢問白宮。韓聯社提問時，國務院發言人稱：「不對任何潛在的外交溝通發表評論」。

美國政府一位匿名高層人士表示，未曾聽說華府直接出面試圖接觸，但平壤一直沒有反應，可見北韓拒收親筆信並非「出乎意料」。

在NK News披露此事後，白宮發言人李維特在記者會上表示：「總統仍然樂於與金正恩通信，他希望看到新加坡峰會所取得的進展。我知道你們在2018年，他的第一任期內報導過那次峰會。」

她補充說：「至於具體的通信內容，我會留給總統來回答。」

金正恩 美國 北韓

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