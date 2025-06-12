白宮回應馬斯克懺悔文！美媒曝道歉前內幕「曾與川普通話」

世界首富馬斯克上周與美國總統川普公開撕破臉，隨後悄悄刪除砲轟川普貼文。政治新聞網Axios報導，根據知情人士，馬斯克曾在9日深夜與川普通話，隨後11日公開發文懺悔。白宮發言人李維特也回應媒體，川普已經「注意到馬斯克的發言，並表示感謝」。

馬斯克先從川普身邊人下手緩和關係，根據三名知情人士，馬斯克6日先與白宮幕僚長威爾斯通話，隨後副總統范斯加入其中。

馬斯克11日在X發文表示，對上周的一些貼文感到後悔，有些話「太過頭了」。

白宮發言人李維特對媒體表示，對於馬斯克11日上午的類道歉聲明，川普「已注意到馬斯克的發文，並表示感謝」。

馬斯克發言人則表示不予置評。

Axios報導稱，川普的親信與顧問私下透露，川普對馬斯克的「背叛」感到的情緒更多是受傷而非憤怒。「背叛」是曾與川普交談人士的原話。

一位知情人士說：「馬斯克若公開說對不起，對川普來說會有很大幫助。不過我認為他們的關係不會再回到從前。」