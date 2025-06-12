白宮回應馬斯克懺悔文！美媒曝道歉前內幕「曾與川普通話」
世界首富馬斯克上周與美國總統川普公開撕破臉，隨後悄悄刪除砲轟川普貼文。政治新聞網Axios報導，根據知情人士，馬斯克曾在9日深夜與川普通話，隨後11日公開發文懺悔。白宮發言人李維特也回應媒體，川普已經「注意到馬斯克的發言，並表示感謝」。
馬斯克先從川普身邊人下手緩和關係，根據三名知情人士，馬斯克6日先與白宮幕僚長威爾斯通話，隨後副總統范斯加入其中。
馬斯克11日在X發文表示，對上周的一些貼文感到後悔，有些話「太過頭了」。
白宮發言人李維特對媒體表示，對於馬斯克11日上午的類道歉聲明，川普「已注意到馬斯克的發文，並表示感謝」。
馬斯克發言人則表示不予置評。
Axios報導稱，川普的親信與顧問私下透露，川普對馬斯克的「背叛」感到的情緒更多是受傷而非憤怒。「背叛」是曾與川普交談人士的原話。
一位知情人士說：「馬斯克若公開說對不起，對川普來說會有很大幫助。不過我認為他們的關係不會再回到從前。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言