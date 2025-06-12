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美示威群眾14日舉行「無王日」 回應華府閱兵儀式

中央社／ 舊金山11日專電
華府將於14日舉行大型閱兵儀式，川普總統警告屆時若有民眾抗議，將會面臨強力執法。圖為川普10日在北卡布拉格堡校閱軍隊。（路透）
華府將於14日舉行大型閱兵儀式，川普總統警告屆時若有民眾抗議，將會面臨強力執法。圖為川普10日在北卡布拉格堡校閱軍隊。（路透）

川普與加州的對峙仍陷僵局，美國示威者計畫於14日在各地舉行逾1500場「無王日」（No Kings Day）抗議活動。同一天，美國華府將舉辦閱兵儀式慶祝陸軍建軍250週年，示威者表示將會出現在川普不在的地方。

美國總統川普（Donald Trump）近日下令向加州洛杉磯部署國民兵與陸戰隊，以平息因移民執法行動引發的衝突，此舉在全美各地掀起更廣泛的示威。加州之外，紐約、芝加哥、亞特蘭大及德州多個城市也陸續爆發抗議，川普政府不排除擴大部署。

局勢緊張之際，美國華府將在14日舉辦閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250週年。川普已表示當天若有民眾抗議，將面臨「強大武力」應對。當天也是川普79歲大壽。

不過，示威群眾仍計畫在14日當天舉行「無王日」，並將之定調為「全國反抗日」。

進步派組織Indivisible為「無王日」主要發起者。其網站資訊寫道，示威者將從城市到小鎮、從法院到社區，採取行動拒絕威權主義，並向全世界展示真正的民主。

Indivisible也指出，不希望閱兵儀式成為當天的焦點；因此，示威者將在川普不在的各個地方現身。由於川普當天會在華府參加閱兵儀式，華府預計不會有「無王日」活動。

綜合外媒報導，「無王日」當天，全美各地預計將有1500場至1800場示威活動。

另外，針對川普向洛杉磯部署國民兵和陸戰隊，加州政府10日向法院申請禁制令，請求阻止美軍部隊部署，川普批評禁制令毫無法律依據。美國聯邦地區法院法官布雷爾（Charles Breyer）則要求雙方在限定時間內提交回應文件。雙方對峙仍陷僵局。

這起「紐松訴川普案」預定12日在加州北區聯邦地區法院開庭審理。

華府 美國 川普

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