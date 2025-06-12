傳有望接任聯準會主席 美財長貝森特：希望擔任現職
彭博先前報導，美國財政部長貝森特是接任美國聯邦準備理事會（Fed）主席的熱門人選，但貝森特今天表示，他希望繼續擔任現職。
彭博（Bloomberg News）本月稍早報導，川普（Donald Trump）政府內部與外部愈來愈多顧問正力推貝森特（Scott Bessent）接任聯準會主席，使他成為可能取代現任主席鮑爾（Jerome Powell）的熱門人選。
法新社報導，貝森特今天在美國聯邦眾議院歲計委員會（Ways and Means Committee）被問及偏好擔任哪個職位時，他回答說，現任工作是華府最好職位之一，但他也表示自己「樂意做川普總統希望我做的事情」。
貝森特告訴國會議員：「我認為財政部正在做出重大進展。...我希望一直留任至2029年。」他指的是川普目前總統任期結束年份。
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