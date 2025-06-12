馬斯克發文懺悔自認太超過 川普：這樣做非常友好
美國億萬富豪馬斯克今天稍早表示，他對於自己上週所發關於美國總統川普的部分貼文感到後悔，這些發文「太超過」。川普回應說：「我認為他這樣做非常友好。」
馬斯克（Elon Musk）今天在自家社群媒體平台X發文寫道：「我對自己上週所發布關於川普（DonaldTrump）總統的部分貼文感到後悔，它們太超過了。」但他沒有明確指出是哪些貼文。
川普其後在與「紐約郵報」（New York Post）的短暫電話交談中說：「我認為他這樣做非常友好。」但川普未透露他是否願意對馬斯克既往不咎。
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天告訴媒體記者：「（川普）總統已知伊隆（馬斯克名）今天上午發表的聲明，他予以讚賞。」
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