聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克後悔了！刪除批評川普貼文 「有些話太過頭了」

聯合報／ 編譯陳律安／綜合報導
科技億萬富豪馬斯克。美聯社資料照
科技億萬富豪馬斯克。美聯社資料照

美國總統川普與科技億萬富豪馬斯克上周公開決裂後，關係出現「破冰」跡象。川普受訪時表示，對於馬斯克和解抱持開放態度，馬斯克也在社群媒體發文表示，對上周的一些貼文感到後悔，有些話「太過頭了」。特斯拉股價十一日美股早盤股價應聲漲一點八％。

馬斯克上周強力反對川普力推的「又大又美」預算案，並以一連串推文砲轟川普，甚至還說川普多虧有他才能選上總統、支持彈劾川普，更把川普扯進性罪犯艾普斯坦的案件，川普隨後回擊說馬斯克「瘋了」，威脅撤除馬斯克旗下公司的政府合約，並表示兩人關係「已結束」。

不過，在川普九日接受紐約郵報播客節目訪問中，在被問到能否與馬斯克重修舊好時回答：「我想我可以，但我們得先強化這個國家。我現在的主要功能是讓這個國家回到比以往更強的水準，我認為我們能辦到。」

他說，他不「怪」馬斯克讓兩人關係破裂，但他有些失望，「我對這件事感到驚訝。他抨擊那項法案（指又大又美預算案），明明是很棒的法案…我想他現在其實也對說那些話感到很後悔」。

馬斯克十一日也在自家的社群平台Ｘ發文說：「我對上周針對美國總統川普的部分貼文，感到後悔。那些話說得太過頭了。」他未明確說明是哪些貼文。

他上周末已順應網友建議，率先讓步，刪除包括支持彈劾川普等部分貼文。消息人士表示，馬斯克怒火已逐漸消散，認為他可能想要修復與川普的關係。

馬斯克 美股 紐約 社群媒體 特斯拉 川普 又大又美

延伸閱讀

撕破臉後縮了？馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過」

WSJ獨家：拜登政府長期監視馬斯克

有望挽回關係？川普、馬斯克才鬧翻 白宮卻擬保留星鏈服務

馬斯克將遭清算？川普疑施壓盟友選邊站 官員曝想挽回「只剩1招」

相關新聞

CPI低於預期！川普再籲Fed降息1個百分點 美財長吹噓「川普功勞」

隨著美國5月消費者物價指數（CPI）數據的出爐，再度釣出美國總統川普發文呼籲聯準會（Fed）應降息1個百分點。

洛杉磯區域宵禁！川普砲轟洛城淪「垃圾堆」需要被解放

美國總統川普十日捍衛自己對洛杉磯部署國民兵和陸戰隊的決定，聲稱將持續駐兵洛城「直到恢復和平」。洛杉磯市長貝斯為防暴力發生...

川普強人手段背後...紐時：狂打移民議題 挖坑給民主黨跳

紐約時報十日報導，加州抗議持續，民主黨領袖擔心美國總統川普正藉由升高挑釁，設下危險的政治陷阱。民調向來顯示，移民和犯罪議...

川普繞過暴亂法 700美軍陸戰隊+2千國民兵開往洛城

美國加州因掃蕩無證移民引發的抗議延燒，川普政府繼七日動員兩千名國民兵部署洛杉磯，九日再宣布出動七百名陸戰隊員和額外兩千國...

紐森疾呼民主受到攻擊 遭川普陣營回嗆「廢物」只會甩鍋

美國加州州長紐森十日晚間發表措辭嚴厲的全國談話，怒批總統川普專制，未經州政府要求出兵洛杉磯激化局勢，並警告美國人「民主正...

馬斯克後悔了！刪除批評川普貼文 「有些話太過頭了」

美國總統川普與科技億萬富豪馬斯克上周公開決裂後，關係出現「破冰」跡象。川普受訪時表示，對於馬斯克和解抱持開放態度，馬斯克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。