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紐森疾呼民主受到攻擊 遭川普陣營回嗆「廢物」：只會甩鍋

聯合報／ 編譯周辰陽盧思綸／綜合報導
美國加州州長紐森10日發表措辭嚴厲的講話。美聯社
美國加州州長紐森10日發表措辭嚴厲的講話。美聯社

美國加州州長紐森十日晚間發表措辭嚴厲的全國談話，怒批總統川普專制，未經州政府要求出兵洛杉磯激化局勢，並警告美國人「民主正遭受攻擊」。川普政府成員也迅速反擊，譏諷紐森是「廢物」，把自己的無能怪罪川普。

ＮＢＣ新聞與衛報報導，在抗議群眾與執法部門爆發數日衝突後，被視為二○二八年潛在總統候選人的紐森發表全國談話，嚴厲抨擊川普的移民執法策略，並指控對方正在「徹底摧毀開國元勛所建立的歷史大業」。

紐森說：「這事關我們每一個人，也關乎你。加州或許是第一個，但顯然不會是最後一個。接下來是其他州，接著就是民主本身。我們正親眼見證民主遭受攻擊，我們所擔心的那一刻已經到來。」

紐森聲稱川普布下軍事大網，在洛城到處逮捕洗碗工、園丁、臨時工和女裁縫，而非僅僅只追捕暴力和嚴重罪犯。他表示：「專制政權從鎖定最無力反抗的人開始，但他們不會就此止步。」

紐森指出，川普一向在對自己有利的情況下支持使用暴力，並以一月六日國會山莊暴亂事件為例說道：「川普和他的忠實追隨者靠著挑起分裂壯大自己，因為這能讓他們奪取更多權力，掌控更多事情。順帶一提，只要事情有利於川普，他就不會反對違法與暴力。」

他補充：「法治正日益讓位給唐式（Don，川普之名，亦指黑幫老大）統治。」

白宮通訊主任張振熙在Ｘ發文反嗆：「紐森廢物（NewScum）肯定雇用了賀錦麗拜登那個失敗的競選團隊，因為他也在喊『這是對民主的威脅』。」他將紐森姓氏改寫成NewScum，指紐森是「廢物」。

白宮副幕僚長米勒在Ｘ發文表示：「整個民主黨唯一的信念，就是要讓移民淹沒美國每一座城市。」

白宮副新聞秘書傑克森也發文批評：「這就是紐森一貫伎倆，把自己的無能怪罪給總統川普。蹩腳又老套。」

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