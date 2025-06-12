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川普強人手段背後...紐時：狂打移民議題 挖坑給民主黨跳

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普繞過加州政府，派遣國民兵、陸戰隊赴洛杉磯鎮壓示威。路透
美國總統川普繞過加州政府，派遣國民兵、陸戰隊赴洛杉磯鎮壓示威。路透

紐約時報十日報導，加州抗議持續，民主黨領袖擔心美國總統川普正藉由升高挑釁，設下危險的政治陷阱。民調向來顯示，移民和犯罪議題是民主黨罩門；部分民主黨人認為若不更明確譴責犯罪，該黨恐將顯得軟弱。

川普反常繞過加州政府派遣國民兵、陸戰隊，已引發加州州長紐森等民主黨人強烈譴責。民主黨籍加州聯邦參議員謝安達呼籲，該黨反擊川普時不應落入其政治框架；川普亟欲在洛杉磯製造衝突，然後透過鎮壓混亂來展現強人特質，「混亂對他有利。可讓他假裝和表現得像是強人的局面，對他有利」。

紐時說，無論是在政治上或在街頭，川普強硬移民議程和民主黨大本營加州的對立幾乎不可避免。但即使民主黨設法反擊，移民執法議題在黨內深具歧見，近年也有部分民主黨人隨著美國公眾一起立場右移。多數知名民主黨人譴責最近暴力事件，並有許多人引述當地官員說暴力多為個案。

非裔加州聯邦眾議員華特斯十日說，儘管有衝突畫面，但一切很和平，「我就在街上。我知道」。共和黨人很快就將此發言片段流傳。加州聯邦參議員帕迪亞說，這是川普製造的危機，「最終我們既要對川普究責，也要提醒大家，他這麼做是要轉移人們對他可怕、失敗議程的注意」。

日漸和黨內不同調的民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼，則將洛杉磯情況描述為「無政府狀態」，還發布一張共和黨人廣傳的照片，即一名蒙面男子站在被大火圍繞的毀壞汽車上揮舞墨西哥旗，指稱「當我們拒絕譴責縱火燒車、破壞建築和襲擊執法人員，本黨就喪失道德高地」。

川普去年選戰就聚焦打擊移民，在拉丁裔選民也大有斬獲。美媒ＣＢＳ和民調業者「輿觀」民調顯示，五成四美國人支持川普遣返非法入境者的計畫。親川普「布萊巴特新聞網」華府分支主管鮑以爾說，就算共和黨削減醫療補助，「民主黨愈讓抗議瘋狂繼續，我想共和黨人就可能確實贏得（明年）期中選舉」。

自由派移民維權團體「美國心聲」創辦人夏利說，民主黨對如何處理邊境和非法移民問題欠缺一致願景，阻礙該黨做更強硬回應；民主黨在移民問題應轉守為攻，「民主黨人若對移民有明確、解決問題導向的立場，就能用務實主義區隔川普的極端主義，這是場民主黨人能贏的辯論」；問題是，民主黨還沒這種立場。

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