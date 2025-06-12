洛杉磯宵禁了！川普砲轟洛城「垃圾堆」：需要被解放

美國總統川普十日捍衛自己對洛杉磯部署國民兵和陸戰隊的決定，聲稱將持續駐兵洛城「直到恢復和平」。洛杉磯市長貝斯為防暴力發生，宣布當地十日晚間八時至隔天上午六時，在市中心約二點五平方公里範圍實施宵禁。

川普十日在北卡州布拉格堡參與美國陸軍建軍二百五十周年慶祝活動，他向軍人演說稱，洛杉磯動亂是「對和平、公共秩序與國家主權的全面攻擊」，描述示威者是「畜牲」、「外敵」，並指洛杉磯幾十年內從全球最乾淨、安全、美麗城市之一淪為「垃圾堆」，「我們將解放洛杉磯，讓該市再次自由乾淨安全」。

川普認為，洛杉磯的部分抗議堪稱「叛亂」，也再指控抗議民眾是職業叛亂者、鬧事者、煽動者，收錢來製造混亂。川普也說日前已與加州州長紐森通話，告知紐森他做得很差。

這次洛杉磯抗議風波自六日起延燒，源自美國移民及海關執法局（ＩＣＥ）在洛杉磯對無證移民發動突襲搜索。川普說，這可能是未來更多行動的起點。

美國十四日將舉行閱兵以慶祝陸軍建軍二五○周年。川普說，最近很多國家都在慶祝二戰勝利，美國卻是唯一沒慶祝的戰勝國；若無美國，盟友現在可能要講德語、日語。川普還預告若閱兵當天發生任何抗議，將強力應對。

川普也在真實社群發文說，若軍隊沒到洛杉磯，洛城現已被燒成焦土；「偉大的洛杉磯人很幸運我決定介入幫忙！」川普也批評「無能」的紐森無法在ＩＣＥ人員遭受攻擊時及時提供保護。

隨著抗議來到第五天，洛杉磯市長貝斯十日說，「我已宣布地方進入緊急狀態，洛杉磯市中心實施宵禁，藉此阻止破壞行為、停止搶劫情事」；宵禁預計實施好幾天。貝斯說，洛城面積逾五百平方英里，宵禁範圍僅約一平方英里；除了居民、媒體和緊急服務人員，其他人在宵禁時不得進入該區。

洛杉磯警察局長麥唐諾說，宵禁是保護民眾生命財產必要措施，十日已逮捕一九七人。ＣＮＮ報導，宵禁實施後就有約十到廿人在宵禁區遭警方帶走。警方另說，九日徹夜有廿三間商家被搶，近幾天五百多人被捕。

加州州長紐森十日則向法院提出緊急動議，試圖阻止川普調派陸戰隊和國民兵到洛杉磯，但法官拒絕發布臨時禁制令，訂十二日舉行聽證會。

紐森與加州檢察長邦塔主張，國防部長赫塞斯和國防部「動用軍隊和聯邦國民兵在社區巡邏，或以其他方式介入一般執法行動」，對州主權構成立即損害，剝奪重要的州資源，加劇緊張。紐森指責，聯邦政府蓄意挑釁示威群眾，還動員軍隊對抗美國公民；就算情勢混亂，聯邦政府沒必要以軍事手段回應，抗議活動「大多未涉及暴力」。

隨著川普政府進一步加強掃蕩移民行動，紐約、芝加哥、亞特蘭大、奧馬哈與西雅圖等地皆爆發示威。紐約時報報導，政府內部正積極討論是否在洛杉磯以外的其他城市部署國民兵或現役部隊。