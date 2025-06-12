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下屆Fed主席…貝森特是黑馬 獲得美國政府內外智囊舉薦

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
財政部長貝森特。（路透） 路透社
財政部長貝森特。（路透） 路透社

彭博資訊報導，領軍與中國大陸進行經貿談判的財政部長貝森特，正成為下一屆聯準會（Fed）主席的有力人選，因為獲得美國政府愈來愈多內外智囊舉薦。

川普6日曾說，他「很快」就會宣布下任Fed主席人選，接替任期將在2026年5月屆滿的現任主席鮑爾

知情人士透露，目前川普考慮中的人選不多，包括貝森特、以及去年11月曾獲川普為財長一職面試的Fed前理事華許。但知情人士也說，正式面試尚未開始。

貝森特已引領美方與中國大陸協商，堪稱川普尋求重塑全球貿易的最重要人物。川普外部顧問班農表示，「貝森特證明了自己能在頭六個月的不可思議動盪時期，執行川普總統的議程」，「他不只是內閣之星，也是全球資本市場的安全之手」。

身為財長，貝森特常在遴選和面試新任Fed主席過程扮演關鍵角色，但目前還不清楚他是否會毛遂自薦。貝森特在回應置評請求時則說：「我有華府最好的工作。總統將決定誰對經濟和美國人民最有利。」白宮官員則否認彭博的報導。

國際金融協會（IIF）組兼執行長亞當斯說，基於全球金融圈對貝森特的信任和信心，他是個明顯人選，也是「黑馬人選」，華許也是一個好選擇，但兩人都將面臨金融圈對Fed獨立性的質疑。

川普的盟友經濟學家拉弗（Arthur Laffer）說，貝森特很傑出，但已有職務，專長也非貨幣政策，因此他認為華許是理想人選。

鮑爾 貝森特 川普 Fed

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