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CPI低於預期！川普再籲Fed降息1個百分點 美財長吹噓「川普功勞」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普再度疾呼聯準會應降息1個百分點。路透
美國總統川普再度疾呼聯準會應降息1個百分點。路透

隨著美國5月消費者物價指數（CPI）數據的出爐，再度釣出美國總統川普發文呼籲聯準會（Fed）應降息1個百分點。

川普11日在自家社群平台Truth Social發文說：「CPI剛出爐。數據非常漂亮。Fed應該降息1個百分點，這樣我們即將到期的債務就能少付很多利息。這非常重要！！！」

另外，正出席國會作證的財長貝森特，在預先準備好的證詞中說，是川普的政策讓美國通膨放緩。

降息 通膨 貝森特 美國 川普 Fed CPI

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