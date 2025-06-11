洛杉磯街頭抗議進入第5天 警方宵禁期間逮捕至少25人

加州洛杉磯民眾不滿美國總統川普一連串移民突襲行動的示威抗議進入第5天。洛杉磯市長宣布市中心部分地區實施宵禁後，警方已逮捕至少25名涉嫌違反宵禁人士。

法新社報導，多名騎警等全副武裝安全人員在政府大樓周圍進行巡邏。昨晚入夜後，商家紛紛以木條封住店面，防止遭到破壞。

一名示威民眾告訴法新社，在這個擁有大量移民與拉美裔人口的城市，逮捕移民就是動亂的根源，「我認為問題不在於和平抗議。真正煽動暴力的是其他勢力。」

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）昨天宣布市中心部分地區實施夜間宵禁，以遏阻破壞和劫掠行為。巴斯說，市中心面積約2.5平方公里的區域自晚間8時到隔天上午6時實施宵禁，禁止居民、記者和緊急服務人員以外的任何人進入。

洛杉磯街頭抗議昨天深夜再度惡化。宵禁實施1小時後，市中心只有少數示威民眾離開現場。洛杉磯警察局（LAPD）昨天深夜在社群網站X發文:「多個團體仍在市中心宵禁區聚集。警方勸導之後，展開大規模逮捕行動。」

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）引述洛杉磯警察局發言人表示，警方逮捕至少25名涉嫌違反宵禁人士。

在洛杉磯抗議規模最大時，有數千人走上街頭，還有小型團體在夜色掩護下縱火、塗鴉和破壞商家窗戶。

警方表示，9日深夜有23間商家遭劫掠。警方還表示，近日已有超過500人被捕。

川普已派出4000名國民兵（National Guard）以及700名現役陸戰隊隊員到洛杉磯因應抗議活動。

軍方發言人表示，陸戰隊隊員預計將於今天被派至街頭。他們的主要任務是保護聯邦設施，並在移民執法行動期間保護聯邦官員。

五角大廈表示，這次軍方部署行動將花納稅人1.34億美元（約新台幣40億元）。