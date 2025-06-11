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哈佛大陸會議「黑名單官員也參與」 美國務卿促調查是否違反聯邦制裁

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
圖為一名哈佛畢業生在校園留影。路透
圖為一名哈佛畢業生在校園留影。路透

紐約時報」檢視相關文件並引述知情人士，今天在報導中指出，美國國務卿魯比歐正在力促調查哈佛大學是否違反聯邦制裁。

「紐約時報」（The New York Times）報導，魯比歐（Marco Rubio）力促調查哈佛大學（HarvardUniversity）是否違反制裁，密切配合一場在中國召開的健保會議，當中可能有遭到美國列入黑名單的官員參與。

路透社引述報導指出，哈佛大學已經針對中國國營新疆生產建設兵團參與這項會議一事，在進行內部審查。

根據報導，魯比歐上個月簽署建議，要求財政部啟動調查。

路透社無法立即證實報導內容。

紐時報導，哈佛大學發言人拒絕評論。哈佛也沒有立即回覆路透社在非上班時間提出的置評請求。

總統川普政府已經多管齊下針對這所美國歷史最悠久且最富裕大學進行打擊，凍結數十億美元補助和其他資金，並且打算撤銷其免稅地位，引發一系列爭訟。

財政部和國務院拒絕針對此事對紐時作出評論，也沒有立即回應路透社的置評請求。

魯比歐 美國 紐約時報 川普 哈佛大學

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