若中美經貿磋商順利 美媒：川普最早9月會訪陸

就在中美經貿磋商機制會議召開之際，華爾街日報引述北京知情人士稱，如果未來一切順利，大陸領導層甚至希望能取得一項重大的外交勝利，即讓美國總統川普訪華，最早在9月。

報導中提到，美國總統川普和大陸國家主席習近平，在貿易戰中都採取了「先升級再降溫」的策略，美國和大陸現在都對對方抱有深深的懷疑，這解釋了為何川普和習近平都認為，要想得到己方想要的結果，讓局勢升級是唯一途徑。

但報導中也提到，「這是一種冒險的做法，有時確實會奏效：它已促使美中本周在倫敦會談。但這種策略幾乎不可能帶來持久的休戰。」

報導還引述北京的一些知情人士稱，如果未來幾個月一切順利，習近平的領導層甚至希望能取得一項重大的外交勝利：讓川普訪問大陸，最早或許在9月。川普表示他已接受習近平的邀請，但具體時間或其他細節尚未確定。

更重要的是，過去一個月跌宕起伏的局勢表明，如果任何一方採取了另一方認為具有挑釁性的行動，緊張局勢就可能迅速升級。