美多座軍事基地因種族爭議改名 川普下令全部改回來

美國總統川普今天說，他已下令恢復多座軍事基地的名稱。這些基地原為紀念內戰中為南方邦聯（Confederacy）而戰的軍官命名，拜登總統時代因非裔男子佛洛伊德之死重新命名。

法新社報導，雖然重新命名將使這些設施恢復原名，但有一項不同的地方，就是這些基地表面上將紀念其他同名的軍事人員，而不是那些為維護南方奴隸制而戰的軍人。

共和黨籍的川普在美國最大軍事基地發表講話時，宣布上述消息。前總統拜登2023年將其更名為自由堡（Fort Liberty），川普今年2月改回布拉格堡（FortBragg）。

川普對士兵們說：「我們還將恢復皮克特堡（FortPickett）、胡德堡（Fort Hood）、戈登堡（FortGordon）、拉克堡（Fort Rucker）、波爾克堡（FortPolk）、A.P.希爾堡（Fort A.P. Hill）和羅伯特·E·李堡（Fort Robert E. Lee）的名稱。」

「我們靠這些堡壘贏得許多戰鬥。現在不是改變的時候。」

此舉推翻了非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死後開始的重新命名程序。

2020年，佛洛伊德被警方殺害，引發人們對系統性種族主義的關注。一個委員會最終建議重新命名數百個地點，其中包括9個以在1861年至1865年內戰期間，為南方捍衛奴隸制而戰的邦聯軍官命名的軍事基地。