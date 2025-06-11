快訊

知名周氏蝦捲遭爆「吃剩油豆腐倒回滷鍋」 衛生局揪出3項缺失

中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天

美多座軍事基地因種族爭議改名 川普下令全部改回來

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普今天說，他已下令恢復多座軍事基地的名稱。美聯社
美國總統川普今天說，他已下令恢復多座軍事基地的名稱。美聯社

美國總統川普今天說，他已下令恢復多座軍事基地的名稱。這些基地原為紀念內戰中為南方邦聯（Confederacy）而戰的軍官命名，拜登總統時代因非裔男子佛洛伊德之死重新命名。

法新社報導，雖然重新命名將使這些設施恢復原名，但有一項不同的地方，就是這些基地表面上將紀念其他同名的軍事人員，而不是那些為維護南方奴隸制而戰的軍人

共和黨籍的川普在美國最大軍事基地發表講話時，宣布上述消息。前總統拜登2023年將其更名為自由堡（Fort Liberty），川普今年2月改回布拉格堡（FortBragg）。

川普對士兵們說：「我們還將恢復皮克特堡（FortPickett）、胡德堡（Fort Hood）、戈登堡（FortGordon）、拉克堡（Fort Rucker）、波爾克堡（FortPolk）、A.P.希爾堡（Fort A.P. Hill）和羅伯特·E·李堡（Fort Robert E. Lee）的名稱。」

「我們靠這些堡壘贏得許多戰鬥。現在不是改變的時候。」

此舉推翻了非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死後開始的重新命名程序。

2020年，佛洛伊德被警方殺害，引發人們對系統性種族主義的關注。一個委員會最終建議重新命名數百個地點，其中包括9個以在1861年至1865年內戰期間，為南方捍衛奴隸制而戰的邦聯軍官命名的軍事基地。

軍人 美軍 美國 川普 佛洛伊德

延伸閱讀

川普亟需一場勝利：洛杉磯衝突升級，側寫川普的政治人格學分析

洛杉磯已是「無政府狀態」民主黨參議員憂川普藉機宣布戒嚴

川普閱兵撞期芝城教宗活動 五角大廈人員：不少人挺教宗

市場風險偏好回溫 多重資產基金將是靈活投資布局關鍵

相關新聞

撕破臉後縮了？馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過」

財經媒體CNBC報導，世界首富馬斯克上周與美國總統川普公開撕破臉，一度發文指控川普在淫魔艾普斯坦的仲介名單上，不過之後悄...

美抓移民行動操盤手是他！盯業績鎖定刺青者 基層探員心聲曝光

紐約時報報導，美國移民暨海關執法局（ICE）配合白宮要求大幅增加逮捕非法入境者，在全美各地突襲掃蕩無證移民引爆示威潮。知...

因預算案交惡…馬斯克稱後悔發文抨擊川普 特斯拉美股盤前漲逾2%

科技億萬富豪馬斯克11日說，他對上周在與美國總統川普激烈言詞交鋒的一些發文，感到後悔。

反川示威擴散！才剛用催淚瓦斯、胡椒彈 德州州長超前部署國民兵

美國德州多地預定於本周舉行抗議活動，州長艾伯特（Greg Abbott）10日表示，德州國民兵將在事先部署到各地。

川普繞過暴亂法 700美軍陸戰隊+2千國民兵開往洛城

美國加州因掃蕩無證移民引發的抗議延燒，川普政府繼七日動員兩千名國民兵部署洛杉磯，九日再宣布出動七百名陸戰隊員和額外兩千國...

白宮AI主管淡化晶片走私風險 憂過度監管抑制成長

白宮人工智慧（AI）「沙皇」塞克斯今天淡化美國AI晶片可能被走私到不法分子手中的風險，但憂心過度監管恐抑制美國AI產業成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。