美抓移民行動操盤手是他！盯業績鎖定刺青者 基層探員心聲曝光

紐約時報報導，美國移民暨海關執法局（ICE）配合白宮要求大幅增加逮捕非法入境者，在全美各地突襲掃蕩無證移民引爆示威潮。知情人士透露，幕後操刀人是副幕僚長米勒（Stephen Miller），不僅親自督導逮捕目標人數，甚至鼓勵優先鎖定有刺青的幫派成員。數名ICE探員則坦言，上層的要求導致部分單位士氣低落、工作像身處壓力鍋，甚至有人已經好幾個月沒有休假。

知情人士透露，白宮副幕僚長米勒在幕後密切參與掃蕩行動，最近幾周多次與ICE高層會面，並仔細審查相關數據。

路透5月初曾報導，美國總統川普表明，39歲的米勒是出任國安顧問一職的有力人選。前國安顧問沃茲因Signal通訊門下台，轉戰駐聯合國大使，現由國務卿魯比歐暫時兼任國安顧問。

米勒堅定主張收緊邊境政策，5月底接受福斯新聞訪問透露，ICE每日目標逮捕人數最少要達到3000人的門檻，這是拜登政府時期的10倍，規模前所未有。紐時報導指出，自川普在1月21日上任以來，ICE已逮捕超過10萬名疑似非法滯留者。

當時負責協調的邁阿密ICE辦公室主任瑞帕（Garrett Ripa）表示，「米勒並未明確設定人數，而是跟我們一起檢視數據，確保充分動員一切資源逮捕目標」。另一名直接參與會議的官員表示，米勒當場提問，是否認為今年能達成「遣返100萬人」的目標。

紐時引述知情人士說，米勒在與ICE的會議中，一度鼓勵官員鎖定身上有刺青、明顯為黑幫成員的人。

數名前任與現任ICE官員表示，這種高度期望已經在部分單位造成士氣低落，而且工作氣氛環境如壓力鍋般。

拜登時期ICE幕僚長豪瑟（Jason Houser）指出，「人員長期處於焦慮狀態。他們知道自己是在玩米勒的政治遊戲。這與公共安全或國家安全無關，重點就是衝數字，僅此而已。」

歐巴馬時期ICE局長薩達雅（Sarah Saldaña）示警，以數字為優先的做法令人憂心，「一旦人員被逼到極限，必須迅速行動時，就很可能出錯，包括搞錯某人是否具有合法身分」。

然而，也有部分ICE官員正面看待外界對掃蕩行動的強烈關注。

佛州資深驅逐官員努涅斯（Carlos Nuñez）表示：「這是我投入的工作，我不覺得這是壞事。」但他提到，目前工作量大，一天之中鮮少有時間休息，「我帶的團隊，一周七天都在工作，我自己已經好幾個月沒有休假了」。

目前ICE調整為輪班制，確保每周7天都有人力值勤，同時調派其他刑事調查人員協助，更動員民眾舉報。

不止如此，根據紐時取得文件，ICE探員正使用一款政府效率部協助開發的地圖應用程式，可根據儲存在政府各機構的數據，定位那些收到驅逐令並可迅速被驅逐出境的人員。該App甚至能協助官員，鎖定那些有特定犯罪前科的移民。