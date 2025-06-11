快訊

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

日職／孫易磊抹消登錄下二軍 一軍台將人數暫歸零

謝謝Google爸爸！Android 16讓Pixel手機獨享6大新功能 聯絡人、修圖升級一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

因預算案交惡…馬斯克稱後悔發文抨擊川普 特斯拉美股盤前漲逾2%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
馬斯克（左）說，他對抨擊川普的貼文感到後悔。路透
馬斯克（左）說，他對抨擊川普的貼文感到後悔。路透

科技億萬富豪馬斯克11日說，他對上周在與美國總統川普激烈言詞交鋒的一些發文，感到後悔。

馬斯克11日在X發文說：「我對上周針對美國總統川普的部分貼文，感到後悔。那些話說得太過頭了。」

這場爭執使雙方緊密合作的關係破裂。在川普第二任期，馬斯克主導政府效率部門的削減預算計畫，如今雙方因川普力推的「大而美」預算案交惡，引發市場對馬斯克旗下特斯拉SpaceX前景的擔憂。

特斯拉11日美股盤前漲逾2%。

馬斯克 美股 美國 特斯拉 川普 SpaceX

延伸閱讀

川普閱兵撞期芝城教宗活動 五角大廈人員：不少人挺教宗

WSJ獨家：拜登政府長期監視馬斯克

特斯拉自駕小黃 助攻股價

有望挽回關係？川普、馬斯克才鬧翻 白宮卻擬保留星鏈服務

相關新聞

撕破臉後縮了？馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過」

財經媒體CNBC報導，世界首富馬斯克上周與美國總統川普公開撕破臉，一度發文指控川普在淫魔艾普斯坦的仲介名單上，不過之後悄...

美抓移民行動操盤手是他！盯業績鎖定刺青者 基層探員心聲曝光

紐約時報報導，美國移民暨海關執法局（ICE）配合白宮要求大幅增加逮捕非法入境者，在全美各地突襲掃蕩無證移民引爆示威潮。知...

因預算案交惡…馬斯克稱後悔發文抨擊川普 特斯拉美股盤前漲逾2%

科技億萬富豪馬斯克11日說，他對上周在與美國總統川普激烈言詞交鋒的一些發文，感到後悔。

反川示威擴散！才剛用催淚瓦斯、胡椒彈 德州州長超前部署國民兵

美國德州多地預定於本周舉行抗議活動，州長艾伯特（Greg Abbott）10日表示，德州國民兵將在事先部署到各地。

川普繞過暴亂法 700美軍陸戰隊+2千國民兵開往洛城

美國加州因掃蕩無證移民引發的抗議延燒，川普政府繼七日動員兩千名國民兵部署洛杉磯，九日再宣布出動七百名陸戰隊員和額外兩千國...

美多座軍事基地因種族爭議改名 川普下令全部改回來

美國總統川普今天說，他已下令恢復多座軍事基地的名稱。這些基地原為紀念內戰中為南方邦聯（Confederacy）而戰的軍官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。