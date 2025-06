因預算案交惡…馬斯克稱後悔發文抨擊川普 特斯拉美股盤前漲逾2%

科技億萬富豪馬斯克11日說,他對上周在與美國總統川普激烈言詞交鋒的一些發文,感到後悔。

馬斯克11日在X發文說:「我對上周針對美國總統川普的部分貼文,感到後悔。那些話說得太過頭了。」

這場爭執使雙方緊密合作的關係破裂。在川普第二任期,馬斯克主導政府效率部門的削減預算計畫,如今雙方因川普力推的「大而美」預算案交惡,引發市場對馬斯克旗下特斯拉與SpaceX前景的擔憂。

特斯拉11日美股盤前漲逾2%。

