聽新聞
0:00 / 0:00
因預算案交惡…馬斯克稱後悔發文抨擊川普 特斯拉美股盤前漲逾2%
科技億萬富豪馬斯克11日說，他對上周在與美國總統川普激烈言詞交鋒的一些發文，感到後悔。
馬斯克11日在X發文說：「我對上周針對美國總統川普的部分貼文，感到後悔。那些話說得太過頭了。」
這場爭執使雙方緊密合作的關係破裂。在川普第二任期，馬斯克主導政府效率部門的削減預算計畫，如今雙方因川普力推的「大而美」預算案交惡，引發市場對馬斯克旗下特斯拉與SpaceX前景的擔憂。
特斯拉11日美股盤前漲逾2%。
I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言