撕破臉後縮了？馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過」

財經媒體CNBC報導，世界首富馬斯克上周與美國總統川普公開撕破臉，一度發文指控川普在淫魔艾普斯坦的仲介名單上，不過之後悄悄刪文。馬斯克11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。

馬斯克在X發文稱：「我對上周一些針對總統@realDonaldTrump的貼文感到後悔，那些話說得太超過了。」

馬川爭執終結兩人原本緊密的合作關係，而馬斯克正是仰賴這段聯盟，在川普第二任內大砍聯邦預算，如今兩人撕破臉，也引發市場對特斯拉和SpaceX前景的憂慮。

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) 2025年6月11日