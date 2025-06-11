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撕破臉後縮了？馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
世界首富馬斯克（右）上周與美國總統川普（左）公開撕破臉。法新社
世界首富馬斯克（右）上周與美國總統川普（左）公開撕破臉。法新社

財經媒體CNBC報導，世界首富馬斯克上周與美國總統川普公開撕破臉，一度發文指控川普在淫魔艾普斯坦的仲介名單上，不過之後悄悄刪文。馬斯克11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。

馬斯克在X發文稱：「我對上周一些針對總統@realDonaldTrump的貼文感到後悔，那些話說得太超過了。」

馬川爭執終結兩人原本緊密的合作關係，而馬斯克正是仰賴這段聯盟，在川普第二任內大砍聯邦預算，如今兩人撕破臉，也引發市場對特斯拉和SpaceX前景的憂慮。

馬斯克11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。圖/截自@elonmusk在X的發文
馬斯克11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。圖/截自@elonmusk在X的發文

馬斯克 美國 川普

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