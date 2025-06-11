紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

美國加州州長紐森10日稍早緊急請求聯邦法官立即介入，限制川普總統在洛杉磯部署國民兵，但是遭到駁回。

國會山報與Axios報導，紐森向聯邦地方法院法官布雷耶（Charles Breyer）申請，對川普政府發布臨時限制令，以「阻止動用聯邦的國民兵和現役陸戰隊，在平民城市街道上執行執法任務」。

該申請並非旨在阻止國民兵保護聯邦建築或財產的安全，而是為了避免因部隊執行移民法，「可能對我們的社區和法治造成不可挽回的損害」，並要求在太平洋夏令時間當天下午1時（台灣時間11日凌晨4時）前做出緊急裁決。

然而，布雷耶法官批准川普政府的申請，給予更多時間回應紐森的請求。聯邦政府必須在太平洋夏令時間11日上午11時（台灣時間12日凌晨2時）前提交答辯書。

紐森發言人受訪時表示：「法院尚未駁回或裁決州長申請的臨時限制令（TRO）。法院排定於12日舉行聽證，屆時聯邦政府和州政府將提交補充陳述，我方預計法院將在不久後，對臨時限制令的申請做出裁決。」

此外，美聯社報導，洛杉磯的國民兵部隊已開始在移民官員執行逮捕行動時提供保護，擴大此前僅限於保護聯邦財產的職責範圍。

美國移民及海關執法局（ICE）發布的照片顯示，執法人員執行逮捕時，國民兵就在周圍站崗。ICE表示，這些國民兵正為聯邦設施提供維安，並保護「出勤執行日常執法任務」的聯邦官員。

📷Photos from today’s ICE Los Angeles immigration enforcement operation. pic.twitter.com/fb1AGH0qcx — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) 2025年6月10日

此舉使國民兵更接近川普總統承諾的角色，作為聯邦政府移民取締行動的一部分，參與驅逐出境等執法行動。報導指出，國民兵有權暫時拘留攻擊執法人員的人，但任何逮捕最終仍由執法機關負責。

紐森州長10日晚間表示，川普正在洛杉磯各地「拉起一張軍事大網」，讓移民家庭害怕外出，不敢去上班或參加學校的畢業典禮。