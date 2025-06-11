洛杉磯市區宵禁開始！白宮回應加州州長「民主遇襲說」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）10日晚間發表演說，怒批總統川普出兵洛杉磯激化局勢，並警告美國人「民主正遭受攻擊」。川普政府成員也迅速反擊，譏諷紐森是「廢物」，把自己的無能怪罪川普。

白宮通訊主任張振熙（Steven Chung）在X發文反嗆：「紐森廢物（NewScum）肯定雇用了賀錦麗和拜登那支失敗的競選團隊，因為他也在喊『這是對民主的威脅』。」他將紐森姓氏改寫成NewScum，指稱紐森是「廢物」。

白宮副幕僚長在X發文表示：「整個民主黨唯一的信念，就是要讓移民淹沒美國每一座城市。」

白宮副新聞秘書傑克森（Abigail Jackson）發文批評：「這就是紐森一貫伎倆，把自己的無能怪罪給總統川普。蹩腳又老套。」

另一方面，洛杉磯市中心部分地區宵禁於當地時間10日晚間8時（台灣時間11日上午11時）正式生效，根據CNN現場團隊及時更新，宵禁開始1個小時左右，已有約10至20人在禁制區內遭拘捕；洛杉磯警方也表示，已有「數十人被捕」。