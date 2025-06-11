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民調4成7反對川普派兵到洛城 法院發臨時禁制令

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導
為回應聯邦政府在洛杉磯擴大掃蕩非法移民，抗議者九日在洛杉磯聯邦大樓外高舉標語和旗幟，與加州國民兵對峙。法新社
為回應聯邦政府在洛杉磯擴大掃蕩非法移民，抗議者九日在洛杉磯聯邦大樓外高舉標語和旗幟，與加州國民兵對峙。法新社

美國總統川普派國民兵和陸戰隊到加州洛杉磯，因應移民暨海關執法局（ICE）掃蕩非法移民引發的抗議活動，根據今天公布的一項民調，4成7美國民眾不贊同這項決策。

法新社報導，美國聯邦法院今天發布臨時禁制令，限制在洛杉磯部署軍隊。

聯邦地區法院法官布雷爾（CharlesBreyer）簽署的這項命令寫道，川普政府被暫禁下令或部署第10編部隊（Title 10 Force）來執法或協助聯邦人員執法，或採取任何超出保護聯邦建築物的行動。

第10編指的是「美國法典」（United States Code）第10編，當中的法律條文允許在「對美國政權遭遇叛亂或叛亂威脅」期間，將國民兵聯邦化。

「國會山莊報」（The Hill）報導，線上民調機構「輿觀」（YouGov）即時民調顯示，47%受訪者不贊同川普部署軍隊因應這波抗議活動；34%受訪者贊同；19%表示不確定。

民調結果顯示，受訪者看法會因為政治路線不同而出現分歧。民主黨受訪者反對川普軍事介入的傾向是共和黨受訪者的6倍。無黨派受訪者中有半數表示反對川普的舉動。

川普今天部署約700名陸戰隊員，以支援他派去保護聯邦建築物和聯邦雇員的4000名國民兵（NationalGuard）。民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）反對川普此舉，擔憂軍事部署會加劇緊張局勢。

美國移民暨海關執法局突襲工作場所搜捕無證移民的消息在本月6日傳開後，上週末爆發抗議活動。

輿觀民調顯示，共和黨受訪者大多支持派遣陸戰隊進駐洛杉磯，68%贊同川普的決定，僅13%反對，19%表示不確定。

與此同時，3/4民主黨受訪者表示反對軍事行動，僅12%表示同意，其餘13%表示不確定。

民調也發現，西語系國家後裔和非裔受訪者比白人受訪者更可能反對川普的軍事命令，比例分別為55%、51%和45%。

上述民調是今天訪問4309名美國成年人所得結果。

美國 民調 川普

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