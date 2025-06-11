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洛杉磯緊急狀態！市長宣布實施宵禁「適用市中心部分地區」 4種人豁免
美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州洛杉磯市長貝斯10日宣布，洛杉磯進入緊急狀態，市中心部分地區今起將實施宵禁，時間為晚間8時至隔日上午6時，並且預期持續數日。
洛杉磯警察局長麥克唐納（Jim McDonnell）表示，「宵禁是為了在連續數日全市動盪加劇後，保護民眾生命與維護財產安全所採取的必要措施。」
麥克唐納提到，非宵禁豁免者若出現在指定範圍內，可能被逮捕。
貝斯表示，市中心實施宵禁區域約為1平方英里。全市面積約為502平方英里。
以下人員為宵禁豁免者：
居住在指定區域內的居民
無家可歸者
持有記者證的媒體人員
公共安全與緊急應變人員
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