洛杉磯緊急狀態！市長宣布實施宵禁「適用市中心部分地區」 4種人豁免

美國總統川普近來整肅對象，涵蓋高教、電影、媒體、文化組織和對外援助機構，事實上這些領域和組織一向是美國「軟實力」重要來源，許多人都質疑，為何川普要「自殘」美國的軟實力？

2025-06-11 10:30