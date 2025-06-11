應對川普關稅 通用汽車宣布未來兩年向美國廠投資40億美元

通用汽車周二表示，計畫未來兩年向在美國的三座工廠投資40億美元，提高部分暢銷燃油車型的產量，因美國總統川普對進口汽車徵收25%關稅，威脅到汽車製造商在美銷售的利潤。但目前不清楚這40億美元當中有多少是已宣布或既有的承諾。

通用此舉反映出製造商紛紛在美投資以避開川普的關稅，或者至少發布引人注目的聲明以贏得喘息的機會。

通用執行長巴拉（Mary Barra）先前曾表示，該公司將因川普對汽車及進口汽車零件課徵25%關稅，在2025年損失40億至50億美元。

通用在聲明中表示，此舉將擴大其密西根州、堪薩斯州和田納西州工廠的整車組裝產能。投資完成後，公司每年能在美國組裝200多萬輛車。

根據S&P Global Mobility的數據，2024年，通用在加拿大和墨西哥生產了近100萬輛車，美國的工廠則生產170萬輛車。這些在墨西哥和加拿大生產的汽車大部分都運至通用在美經銷商。

通用正將幾款暢銷車型的生產從墨西哥遷至美國的工廠。