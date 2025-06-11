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洛杉磯擬今起實施宵禁！市長證實1小時內宣布「適用部分地區」

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洛杉磯擬今起實施宵禁！市長證實1小時內宣布「適用部分地區」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
執法官員10日於洛杉磯市中心因應無證移民掃盪行動的示威活動。路透
執法官員10日於洛杉磯市中心因應無證移民掃盪行動的示威活動。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名知情人士透露，由於一些抗議活動演變為暴力事件，洛杉磯市中心部分地區將自當地10日晚間起實施宵禁。洛杉磯市長巴斯也透露，很可能在1小時內宣布。

路透引述巴斯稍早接受CNN訪問表示，當局正在考慮實施宵禁，預計與警察局長會面討論相關可能性，且初步構想此類措施不會涵蓋整個市中心區域。

新聞周刊報導，巴斯並未證實宵禁何時生效，但相關宣布可能在1小時內發布，並且肯定會「在天黑前」公布。

巴斯補充說，「宵禁會在今晚生效」。

洛杉磯 宵禁 CNN

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