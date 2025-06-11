川普批加州示威者「畜牲」！暗示長期派軍洛杉磯 至達成1條件

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國加州因掃蕩無證移民引發的抗議延燒，川普政府7日至9日陸續動員國民兵與陸戰隊至洛杉磯，川普10日發表演說稱洛杉磯是「垃圾堆」，並要「解放」洛杉磯，暗示將長期在洛杉磯部署軍隊「直到恢復和平」。另外，芝加哥聯邦法官10日駁回暫緩動員國民兵與陸戰隊的要求。

川普政府繼7日動員2000名國民兵部署洛杉磯，9日再宣布出動700名陸戰隊員和額外2000名國民兵。

川普10日前往北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），在慶祝美國陸軍建軍250周年活動上對軍人發表談話，他形容，洛杉磯的動亂是「對和平、公共秩序與國家主權的全面攻擊，由揮舞國旗的暴徒發動」。

美聯社報導稱，川普在演說中描述示威者是「畜牲」、「外敵」。

川普補充，洛杉磯在短短幾十年間，從「全球最乾淨、安全、美麗的城市之一」，淪為「垃圾堆，整個社區落入跨國幫派與犯罪集團的控制」。

川普說，「簡單來說，我們將解放洛杉磯，讓它再次自由、乾淨、安全」。

此外，川普10日在安德魯聯合基地告訴記者，「我只想看到和平。如果和平，我們就離開；如果有一絲不和平的可能，我們就會待在那裡直到恢復和平。」

另一方面，加州政府10日下午請求立即阻止川普政府動員國民兵與陸戰隊，遭到芝加哥聯邦法官布瑞爾（Charles R. Breyer）駁回，並且安排在當地時間12日下午1時30日舉行聽證會再行決議。