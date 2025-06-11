快訊

吳婉君爆「神復合」趙駿亞！申請保護令又同遊 爆料者：有刻意在避

洛杉磯擬今起實施宵禁！市長證實1小時內宣布「適用部分地區」

電影如何記憶東德？紀錄片詩人再現共產時代景象

聽新聞
0:00 / 0:00

川普批加州示威者「畜牲」！暗示長期派軍洛杉磯 至達成1條件

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普10日於北卡羅來納州布拉格堡對軍人發表演說，慶祝美國陸軍建軍250周年。歐新社
美國總統川普10日於北卡羅來納州布拉格堡對軍人發表演說，慶祝美國陸軍建軍250周年。歐新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國加州因掃蕩無證移民引發的抗議延燒，川普政府7日至9日陸續動員國民兵與陸戰隊洛杉磯，川普10日發表演說稱洛杉磯是「垃圾堆」，並要「解放」洛杉磯，暗示將長期在洛杉磯部署軍隊「直到恢復和平」。另外，芝加哥聯邦法官10日駁回暫緩動員國民兵與陸戰隊的要求。

川普政府繼7日動員2000名國民兵部署洛杉磯，9日再宣布出動700名陸戰隊員和額外2000名國民兵。

川普10日前往北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），在慶祝美國陸軍建軍250周年活動上對軍人發表談話，他形容，洛杉磯的動亂是「對和平、公共秩序與國家主權的全面攻擊，由揮舞國旗的暴徒發動」。

美聯社報導稱，川普在演說中描述示威者是「畜牲」、「外敵」。

川普補充，洛杉磯在短短幾十年間，從「全球最乾淨、安全、美麗的城市之一」，淪為「垃圾堆，整個社區落入跨國幫派與犯罪集團的控制」。

川普說，「簡單來說，我們將解放洛杉磯，讓它再次自由、乾淨、安全」。

此外，川普10日在安德魯聯合基地告訴記者，「我只想看到和平。如果和平，我們就離開；如果有一絲不和平的可能，我們就會待在那裡直到恢復和平。」

另一方面，加州政府10日下午請求立即阻止川普政府動員國民兵與陸戰隊，遭到芝加哥聯邦法官布瑞爾（Charles R. Breyer）駁回，並且安排在當地時間12日下午1時30日舉行聽證會再行決議。

陸戰隊 洛杉磯 川普

延伸閱讀

川普對等關稅 美商會：對台不公平 盼華府調整政策

華府周六閱兵 川普：將強力應對抗議民眾

有望挽回關係？川普、馬斯克才鬧翻 白宮卻擬保留星鏈服務

川普大刀一揮赴美留學不確定性高 教育部擬出這招

相關新聞

洛杉磯擬今起實施宵禁！市長證實1小時內宣布「適用部分地區」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名知情人士透露，由於一些抗議活動演變為暴力事件，洛杉磯市中心部分地區將自當地10日晚...

川普扳回一城 美國法院裁准可暫時續推全球關稅政策

彭博新聞11日報導，美國聯邦巡迴上訴法院裁定，川普總統可以暫時繼續執行他的全球關稅政策。

川普批加州示威者「畜牲」！暗示長期派軍洛杉磯 至達成1條件

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國加州因掃蕩無證移民引發的抗議延燒，川普政府7日至9日陸續動員國民兵與陸戰隊至洛杉磯...

誰接鮑爾當聯準會主席？正與中國談判的貝森特成潛在黑馬

彭博資訊報導，美國川普政府愈來愈多智囊舉薦一個人出任下一屆聯準會主席：正領軍與中國大陸進行經貿談判的財政部長貝森特。但根...

川普繞過暴亂法 700美軍陸戰隊+2千國民兵開往洛城

美國加州因掃蕩無證移民引發的抗議延燒，川普政府繼七日動員兩千名國民兵部署洛杉磯，九日再宣布出動七百名陸戰隊員和額外兩千國...

傳美將遣數千非法移民至關達那摩灣 最快近日開始

美國政治新聞機構Politico報導，川普政府計畫自本週開始遣送數千名非法移民至關達那摩灣的美軍基地，至少9000人正納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。