誰接鮑爾當聯準會主席？正與中國談判的貝森特成潛在黑馬

彭博資訊報導，美國川普政府愈來愈多智囊舉薦一個人出任下一屆聯準會主席：正領軍與中國大陸進行經貿談判的財政部長貝森特。但根據路透，一名白宮官員已否認此事，聲稱報導不實。

川普上周五表示，他將「很快」宣布由誰來接替現任主席鮑爾，他的任期將在2026年5月結束。

根據知情人士，進入考慮範圍的候選人不多，川普去年11月曾為財長一職面試過的前聯準會理事華許（Kevin Warsh）是熱門人選，而目前被川普委以重任，透過大刀闊斧改革全球貿易、稅收和監管來重振美國經濟的貝森特是有力的競爭者。不願公開身份的兩位知情人士表示，正式面試尚未開始。

貝森特在回應置評請求時說：「我有華盛頓最好的工作。總統將決定誰對經濟和美國人民最有利。」

身為財長，貝森特通常會在下一任聯準會主席的遴選和面試過程中扮演關鍵角色。